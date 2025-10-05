Audition : comment repérer les difficultés d’un enfant ?

L'ESSENTIEL Les causes et les signes de perte auditive varient selon l’âge de l’enfant.

Entre 12 et 24 mois, un enfant malentendant peut présenter un retard de langage ou des troubles du comportement.

En France, le dépistage néonatal est obligatoire depuis 2012.

34 millions d’enfants nécessitent des services de réadaptation pour traiter une perte auditive incapacitante, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, chez les plus jeunes, les signes de cette baisse de l’audition ne sont pas toujours simples à identifier. D’après l’Assurance maladie, les symptômes de la perte auditive changent en fonction de l’âge de l’enfant. Entre 3 et 12 mois, ils se traduisent généralement par une absence de bâillement, de réponse lorsque vous l’appelez et par des “sons émis par votre enfant ne sont pas mélodiques”.

Différents symptômes de la perte auditive en fonction de l’âge de l’enfant

“Dépister une surdité profonde avant l’âge d’un an permet, dans la majorité des cas, de corriger le tir avec implant cochléaire ou un appareil auditif, explique le Dr Hadjedj, chirurgien ORL, à Femme Actuelle. Cela permet un développement normal du langage et une scolarisation classique.”

En effet, sans prise en charge, entre 12 et 24 mois, un enfant ayant des problèmes d’audition peut ne pas parler, émettre des sons incontrôlés ou inconnus et ne communiquer que par des gestes. Son attention peut aussi se concentrer exclusivement sur ce qu’il peut voir.

Ensuite, entre 24 et 36 mois, les problèmes auditifs l’empêchent toujours de parler, ce qui peut avoir pour conséquence une agitation importante et un isolement. Enfin, après 3 ans, le langage n’est toujours pas développé, il peut avoir des difficultés scolaires et des troubles du comportement.

Les causes de la perte d’audition

L’OMS distingue plusieurs facteurs à la perte auditive, auxquels les enfants sont plus ou moins exposés en fonction de leur âge. Pendant la période prénatale, il s’agit exclusivement de facteurs génétiques ou d’infections intra-utérines. Ensuite, durant le périnatal, divers problèmes de santé peuvent affecter l’audition, comme l’insuffisance pondérale ou l’asphyxie à la naissance.

Durant l'enfance et l’adolescence, l’OMS indique que les trois principaux facteurs sont la méningite (ou d’autres infections), un épanchement de liquide dans l’oreille ou encore des infections chroniques de l’oreille.

En France, les troubles de l’audition concernent un bébé sur 1.000 à la naissance, selon l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France. Le dépistage néonatal de la surdité est obligatoire depuis 2012 mais, comme l’indique la Société Française de Pédiatrie, il ne s’arrête pas là. Il faut rester attentif aux éventuels signes tout au long de la croissance de l’enfant et, plus largement, tout au long de la vie.