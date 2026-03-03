Nutrition, mental... Comment Teddy Riner prépare-t-il ses derniers JO ?

L'ESSENTIEL Teddy Riner prépare déjà les JO de Los Angeles 2028.

Il mise sur une hygiène de vie stricte, une bonne alimentation et un bon sommeil.

Riner assure que "beaucoup sous-estiment la puissance du mental et de la préparation mentale".

Le judoka Teddy Riner s'apprête à reprendre la compétition avec un objectif clair, les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, les sixièmes et derniers de sa carrière. Dans une interview accordée à 20 Minutes, le champion, ambassadeur des compléments alimentaires Bion3, détaille les coulisses d'une hygiène de vie millimétrée, entre rigueur, relâchement contrôlé et préparation mentale.

Poids, sommeil et petits écarts maîtrisés

Entre deux compétitions, l’athlète ne laisse rien au hasard. "Il y a forcément des moments de relâchement. Mais mon quotidien, c'est une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et des heures de sommeil bien cadrées", confie-t-il à 20 Minutes. "Il n’est pas marrant mon petit-déj de champion" : trois œufs, tomates, poivrons, blanc de volaille, avocat, un peu de fromage et "un jus de fruit si je l’ai mérité".

Dans un sport qu’il décrit par certaines études comme "l'un des plus traumatisants", la prévention est essentielle. Travail des "muscles profonds", gestion des "bobos du quotidien" et suivi médical font donc partie intégrante de sa routine. Le judoka, sacré onze fois champion du monde, insiste aussi sur l'importance des compléments alimentaires pour "répondre à toutes les sollicitations que le corps va subir". Une stratégie encadrée par une équipe qui "nous aide à gérer et performer, et qui prend soin de nous".

Dans les sports à catégories, la gestion du poids est cruciale. Certains athlètes peuvent perdre plus de 20 kilos au cours de leur carrière. Mais Teddy Riner met en garde : "A notre niveau, on n’est pas censé devoir perdre 5 kg en deux jours. Ceux qui font ça ne pensent pas aux répercussions que ça peut avoir, et en particulier au risque de blessure." Pour lui, tout repose sur l'anticipation : "On doit perdre du poids progressivement jusqu'au jour de la compétition. C'est une question d'organisation et d'hygiène de vie."

"Beaucoup sous-estiment la puissance du mental"

La qualité du sommeil joue aussi un rôle clé. "On peut perdre du poids en dormant, en ayant un bon sommeil", rappelle le champion. Quant aux périodes de relâchement, elles sont assumées : "On n'est ni des surhommes, ni des machines." Un peu de tennis ou de basket pour rester actif, et parfois "des petits craquages", son plaisir coupable étant surtout "les crêpes".

Pour devenir le plus grand judoka de tous les temps, trois piliers doivent rester en équilibre : technique, physique et mental. "Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre entre ces trois critères." Teddy Riner assure que "beaucoup sous-estiment la puissance du mental et de la préparation mentale".

La préparation pour Los Angeles a déjà commencé. "Les Jeux olympiques, ça se prépare, et il ne faut arriver ni trop tôt, ni trop tard." Quant à l'après-carrière, il la décrit comme "la petite mort". Après plus de vingt ans sur les tatamis, "il me reste deux ou trois belles années, puis on fermera la page du sport de haut niveau".