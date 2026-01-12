Diabète : 3 nouveaux composés découverts dans le café pourraient aider

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert trois nouveaux composés dans le café.

Ces derniers ont la capacité d'inhiber l'α-glucosidase, une enzyme clé liée au diabète de type 2.

Certaines de ces molécules étaient encore plus puissantes qu'un médicament antidiabétique courant.

Bien que le café soit connu depuis des siècles, la boisson révèle encore des surprises intéressantes aux chercheurs. Une équipe du Kunming Institute of Botany Chinese Academy of Sciences a découvert de nouveaux composants dans le café torréfié qui pourraient être des armes contre le diabète de type 2.

L’étude a été publiée dans la revue Beverage Plant Research en 2025.

Café : 3 composés plus efficaces qu’un médicament antidiabétique

Le café abrite de très nombreux composés bio-actifs, antioxydants et neuroprotecteurs. En utilisant de nouvelles méthodes d’analyses plus poussées et plus rapides avec des grains de café torréfiés, les chercheurs chinois ont repéré trois nouvelles molécules présentant des propriétés antidiabétiques. Il s’agit de trois esters de diterpènes jusqu'alors inconnus, nommés “caffaldehydes A, B, et C”.

Les analyses ont montré qu’elles pouvaient inhiber l’activité de l'α-glucosidase. Cette enzyme, présente dans l'intestin grêle, est essentielle à la digestion et la dégradation des glucides complexes en sucres simples, tels que le glucose. Dans la lutte contre le diabète, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase sont utilisés pour réduire le taux de glucose sanguin et prévenir ou retarder l'apparition du diabète de type 2. Et les trois nouvelles molécules semblent particulièrement efficaces.

"Leur concentration inhibitrice médiane (CI50 – capacité d’un composé à inhiber une fonction biologique ou biochimique spécifique, NDLR) était respectivement de 45.07, 24.40 et 17.50 µm, indiquant une activité plus forte que le médicament de comparaison, l'acarbose un antidiabétique de référence", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Bientôt des aliments à base de café antidiabétiques ?

Selon les chercheurs, la découverte de ces composés du café torréfié aux propriétés anti-diabétiques pourrait aboutir au développement de nouveaux traitements antidiabétiques. Ils envisagent aussi la mise au point d’aliments à base de café dont l’objectif serait d’aider à lutter contre le diabète de type 2.

Après la publication de cette étude, les scientifiques prévoient de mener des recherches sur d’autres fruits et légumes avec leur nouvelle méthode d’analyse utilisée. Ils espèrent ainsi identifier rapidement d’autres composés bénéfiques pour la santé comme cela a été le cas avec les grains de café.