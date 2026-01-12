Migraine, troubles cardiaques, hypertension… Des tensions d’approvisionnement pour ce bêtabloquant

L'ESSENTIEL Le propranolol est un bêtabloquant prescrit pour traiter plusieurs maladies, comme l’hypertension artérielle, l’angor, les troubles du rythme cardiaque, le post-infarctus du myocarde, la migraine ou les tremblements.

L’approvisionnement en propranolol 40 mg connaît des difficultés d’approvisionnement jusqu’au mois de février, d’après l’ANSM.

Les initiations à ce traitement doivent être limitées, mais celui-ci "reste indispensable" pour les femmes allaitantes souffrant de troubles cardiaques et les enfants atteints du syndrome du QT long congénital ou de tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique.

Le propranolol est un bêtabloquant, qui agit en diminuant la tension artérielle, en réduisant les troubles du rythme cardiaque et en ralentissant le cœur. Celui-ci est utilisé en cas d’hypertension, de douleurs au niveau de la poitrine (crises douloureuses de l'angine de poitrine), de maladies du cœur et des vaisseaux causées par un taux élevé d’hormones thyroïdiennes dans le sang, de troubles du rythme cardiaque de migraines, de tremblements, de palpitations liées par une situation stressante, en prévention des hémorragies digestives chez les personnes qui souffrent d’une maladie grave du foie (cirrhose) ou encore après une crise cardiaque.

Des "retards d’approvisionnement" jusqu’au mois de février pour le propranolol

Le 9 janvier, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé que les médicaments à base de propranolol 40 mg (comprimé) sont actuellement victimes "d’importants retards d’approvisionnement" de la part des laboratoires concernés. "La situation devrait s’améliorer progressivement à partir du mois de février en fonction des laboratoires. Les autres dosages de propranolol (80 mg LP et 160 mg LP, en gélules) et les autres présentations (solutions buvables, solutions injectables) ne sont pas concernés par la tension", peut-on lire dans le communiqué.

Troubles cardiaques : "Le propranolol reste indispensable dans certaines situations"

Face à ces tensions, l’autorité sanitaire recommande, pour les initiations de traitement, de privilégier des alternatives thérapeutiques adaptées tenant compte de l’indication, des spécificités de chaque patient et des recommandations thérapeutiques en vigueur. Plus précisément, elle appelle à envisager d’autres bêtabloquants (bisoprolol, nébivolol, aténolol, par exemple). "Dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque, le propranolol reste indispensable dans certaines situations, notamment chez les femmes qui allaitent et les enfants atteints du syndrome du QT long congénital ou de tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique. Nous rappelons que le carvédilol est à privilégier en alternative au propranolol pour la prévention des hémorragies gastro-intestinales hautes en lien avec une hypertension portale (rupture de varices œsophagiennes notamment)."

Pour éviter toute interruption de traitement, des lots de Propranolol Teva 40 mg seront mis à disposition de manière dérogatoire en France d’ici mi-février. Cette mesure temporaire limitera l’impact sur la couverture des besoins des patients dans l’attente d’un retour à la normale de l’approvisionnement. D’autres mesures pourraient être mises en place dans les prochaines semaines, selon l’ANSM.