Genou, épaule, hanche… Une pénurie de prothèses orthopédiques pourrait survenir

L'ESSENTIEL Les acteurs des prothèses orthopédiques signalent un risque de pénurie "pénalisant les patients."

Celle-ci serait causée par des baisses successives des prix de vente conjuguées à des hausses de coûts liés à des matières stratégiques d'origine étrangère.

"L’ensemble de ces difficultés accumulées provoquent des défaillances d’entreprises, des rachats de sociétés françaises et européennes par des groupes financiers extra-européens", indique l’Afide.

Fin 2024, la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique avait mis en garde contre le risque de pénuries de prothèses, à savoir des dispositifs médicaux destinés à compenser morphologiquement et fonctionnellement l’absence totale ou partielle, d’origine congénitale ou acquise, d’un organe ou d’un membre, comme un genou, une hanche ou une épaule. Elle avait également averti sur les fermetures de sites de production français et une dépendance accrue du marché de l’orthopédie aux importations.

Prothèses orthopédiques : des "ruptures de stocks pénalisant les patients vont se poursuivre et s’accélérer"

Le 16 juillet dernier, l’Afide, soit l’association professionnelle des fabricants, importateurs et distributeurs européens d’implants orthopédiques et traumatologiques, a alerté sur l’intensification des ruptures d’approvisionnement. "Arrêts de gammes, défaillances d’entreprises et ruptures de stocks pénalisant les patients vont se poursuivre et s’accélérer", a signalé l’organisation. Cette pénurie serait liée à des baisses de tarifs imposées par les autorités de santé et des hausses de coûts de production.

"Une flambée des matières premières" et "des rachats de sociétés françaises"

En effet, "les récentes tensions mondiales, notamment depuis la crise en Ukraine, ont induit une flambée des matières premières parmi lesquelles le titane, le chrome-cobalt et le polyéthylène qui ne sont pas produits en France et sont des composants majeurs des implants orthopédiques. L’ensemble de ces difficultés accumulées provoquent des défaillances d’entreprises, des rachats de sociétés françaises et européennes par des groupes financiers extra-européens, des arrêts de gammes et donc des pénuries d’implants et de fournisseurs", a expliqué l’association.

Pour rappel, en mars 2024, l’entreprise américaine de la technologie médicale, Stryker, a annoncé avoir finalisé l’acquisition de SERF, une société française d’arthroplastie. En outre, le fabricant français d’implants chirurgicaux Amplitude Chirurgical devrait passer sous le contrôle de l’entreprise indienne Zydus.