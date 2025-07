Vaccination contre les infections à VRS : le calendrier pour la saison 2025-2026 détaillé

L'ESSENTIEL La DGS a détaillé les modalités de mise en oeuvre de la compagne d'immunisation des bébés contre les infections à VRS pour la saison 2025-2026.

Elle débutera le 1er septembre 2025 pour la France métropolitaine, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy.

En Guyane et à Mayotte, elle sera respectivement lancée le 1er aout et le 1er octobre.

Chaque année, le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite du nourrisson, circule activement entre la mi-octobre et le mois d’avril, avec un pic observé généralement en décembre. Pour tenter de lutter contre cette infection qui touche jusqu’à 30 % des enfants de moins de 2 ans chaque saison, nous avons désormais à notre disposition deux armes : la vaccination maternelle (Abrysvo) et l’immunisation du nourrisson par un traitement préventif (Beyfortus ou Synagis).

Dans une note adressée aux professionnels de santé, la Direction Générale de la Santé (DGS) a détaillé son calendrier pour la campagne de prévention des infections à VRS 2025-2026.

Vaccination contre la bronchiolite : quand débutera la campagne 2025-2026 ?

La DGS lancera sa campagne d’immunisation des nourrissons et des nouveau-nés contre les infections à VRS à des dates différentes en fonction des régions. La vaccination sera proposée en Guyane dès le 1er août 2025. La France métropolitaine, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy devront attendre, pour leur part, le 1er septembre tandis que les 3 trois traitements préconisés arriveront à Mayotte le 1er octobre.

"Seuls Beyfortus et Abrysvo sont disponibles en ville. Synagis, Beyfortus et Abrysvo sont disponibles dans les établissements de santé et inscrits sur la liste des spécialités agréées aux collectivités. Ces spécialités seront mises à disposition en ville et dans les établissements de santé via les circuits classiques d’approvisionnement et selon les calendriers présentés", ajoute l’autorité de santé dans son document

Bronchiolite et VRS : quels traitements pour qui ?

Pour mémoire, le vaccin maternel Abrysvo - qui permet de transmettre les anticorps au bébé - s’adresse aux femmes enceintes entre la 32e et 36e semaine d’aménorrhée. Cette injection peut être prescrite et administrée par les médecins, les sages-femmes, les infirmiers ou les pharmaciens. Elle est protectrice à partir de 2 semaines après la dose et jusqu’à 6 mois après l’accouchement.

Les traitements préventifs (Beyfortus ou Synagis) sont proposés pour les enfants qui traversent leur première saison d’exposition au VRS. C’est-à-dire :

les bébés à naître à partir de la date de début de la campagne, “sous réserve que la mère n’ait pas été vacciné par Abrysvo afin d’éviter les doubles immunisations” ;

les petits nés entre février et août 2025 à titre de rattrapage.

De plus, les enfants jusqu'à 24 mois, qui font face ainsi à leur deuxième saison de circulation du VRS, mais demeurent vulnérables au virus, peuvent aussi bénéficier d'une immunisation par Beyfortus ou Synagis.

"Beyfortus ne fait pas l’objet d’une prise en charge dans cette indication au moment de la publication de ce DGS-Urgent. Toutefois, les démarches administratives sont en cours avec le laboratoire pour sa prise en charge pour son indication ré-immunisations contre le VRS des enfants qui demeurent vulnérables à une infection sévère au cours de leur deuxième saison de circulation du VRS. La prise en charge sera effective à la publication de l’arrêté dédié au Journal Officiel", précise la DGS.