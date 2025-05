Bronchiolite : le Beyfortus réduit bien les risques d’infections graves

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le Beyfortus est très efficace pour prévenir les infections graves par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons.

Le risque d'hospitalisation liée à la Bronchiolite est réduit de 83 % en moyenne.

L'immunisation semble plus efficace pour prévenir l'hospitalisation des bébés de plus de 3 mois.

Chaque année, de nombreux bébés passent par les urgences ou sont hospitalisés pour des difficultés respiratoires découlant d’une bronchiolite. Mais le Beyfortus, traitement préventif des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons autorisé en Europe depuis fin 2022 et remboursés en France depuis 2023, semble changer la donne. La molécule, baptisée nirsevimab, les protège des formes graves de la maladie. C’est ce que confirme une vaste étude publiée ce vendredi 2 mai 2025 dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health.

Beyfortus : 81 % moins de risque d’être en soins intensifs

Pour confirmer l’efficacité du Beyfortus observée dans des recherches nationales, les chercheurs ont passé au crible 27 études menées lors de la saison épidémique 2023-2024 de VRS dans 5 pays : France, Italie, Luxembourg, Espagne, États-Unis.

Les analyses montrent que le nirsevimab réduit de 83 % en moyenne le risque d'hospitalisations liées au virus de la bronchiolite le plus fréquent et de 75 % les cas d'infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants de 12 mois et moins. De plus, les bébés ayant reçu le traitement préventif ont également 81 % moins de risque d’être admis en soins intensifs.

"Nos résultats indiquent que les avantages du nirsevimab observés dans les essais cliniques sont également évidents dans des contextes réels, ce qui réduit efficacement le fardeau de la maladie du VRS chez les nourrissons et, par conséquent, l'utilisation des soins de santé", notent les auteurs dans leur article.

Nirsevimab : un recul des hospitalisations plus élevé aux USA

Lors de cette étude, les chercheurs ont aussi remarqué des différences selon les pays. Le recul des hospitalisations liées à la bronchiolite lors de la précédente saison épidémique était plus élevé aux États-Unis (93 %) qu'en Espagne (83 %) et en France (76 %).

L’équipe avance que ces divergences pourraient s’expliquer par la proportion plus élevée de bébés à haut risque d'infection grave ayant reçu le Beyfortus aux USA. En effet, les autorités du pays avaient décidé de les rendre prioritaires lors de l’épidémie 2023-2024 lorsque l'approvisionnement en traitements était limité. Toutefois, les scientifiques conviennent que des recherches supplémentaires doivent être menées pour vérifier cette hypothèse ou encore l’existence d’éventuels biais.