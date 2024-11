Bronchiolite : les gestes simples pour prévenir l’infection des jeunes enfants

L'ESSENTIEL La bronchiolite, principalement due au Virus Respiratoire Syncytial, est une maladie très contagieuse qui touche les nourrissons et jeunes enfants de moins de deux ans, surtout pendant la saison hivernale.

Pour protéger les tout-petits, l’ARS Île-de-France -région actuellement en phase épidémique- rappelle les gestes barrières à mettre en place au quotidien.

Des traitements préventifs permettent également de protéger également les nourrissons, comme le Beyfortus® (médicament contenant des anticorps injecté au bébé) et l’Abrysvo® (vaccin injecté à la maman au 8ème mois de grossesse).

Parmi les virus de l’hiver les plus redoutés des parents, on retrouve le virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite. “En ce début de période hivernale 2024-2025, les infections par VRS font leur retour avec des premiers signaux indiquant une recrudescence des cas de bronchiolites chez les enfants de moins de 2 ans”, indique l’Agence Régionale de Santé Île-de-France dans un communiqué. Si la majeure partie des régions françaises reste encore à leur niveau de base pour la saison, Santé Publique France a placé trois régions en phase épidémique lors de son dernier bulletin épidémiologique publié le 30 octobre 2024 : l’Île-de-France, la Guadeloupe et la Martinique. La Guyane l'était déjà depuis la semaine 31.

Prévenir l’infection par VRS grâce aux gestes barrières

Pour prémunir les nourrissons contre les infections par VRS, l’ARS Île-de-France nous rappelle les gestes simples permettant de limiter la circulation de ces virus dans l’espace public et l’exposition des jeunes enfants :

Limiter les visites de nourrissons au cercle des adultes très proches et non malades. Se laver les mains avant et après contact avec le bébé. Laver régulièrement jouets et doudous. Porter soi-même un masque en cas de rhume, de toux ou de fièvre. Si le reste de la fratrie présente des symptômes d’infection virale, les tenir à l’écart du bébé à la phase aiguë de l’infection. Éviter au maximum les réunions de familles, les lieux très fréquentés et clos comme les supermarchés, les restaurants ou les transports en commun. Aérer quotidiennement le lieu de vie de l’enfant. Ne pas confier son enfant en collectivité les jours où il présente des symptômes d’infection virale. Prévoir ses premières vaccinations sans retard afin qu’il soit protégé au plus vite des infections sévères de la petite enfance. Être soi-même à jour de ses vaccinations contre la coqueluche, se faire vacciner contre la grippe (idéalement pendant la grossesse en saison épidémique).

Bronchiolite : des traitements préventifs pour les nourrissons

Deux traitements préventifs permettent de protéger les tout-petits de l’infection par VRS : le Beyfortus® (nirsevimab) qui est un médicament contenant l’anticorps contre le virus de la bronchiolite (VRS), et le Synagis® (palivizumab) qui est indiqué chez certains enfants prématurés et nourrissons à haut risque (ceux porteurs d’une malformation cardiaque ou pulmonaire, en fonction de l’avis des spécialistes qui les suivent).

Un vaccin peut également être injecté à la femme enceinte au 8ème mois de grossesse (entre 32SA et 36 SA) pour protéger le bébé à naître ; c’est l’Abrysvo®. Celui-ci permet à la maman de fabriquer des anticorps contre le VRS qui seront ensuite transmis à l’enfant via le placenta.

L’an dernier, 5.800 hospitalisations pour bronchiolite à VRS ont pu être évitées grâce à l’administration du nirsevimab en France, dont 4.200 chez les enfants âgés de 0 à 2 mois, selon un rapport de Santé publique France. “Cela correspond à une réduction de 23 % du nombre total d’hospitalisations pour bronchiolite à VRS après passage aux urgences chez les 0-2 mois par rapport au scénario sans administration.”