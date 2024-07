Beyfortus : 600.000 doses pour protéger les nourrissons de la bronchiolite dès la rentrée

L'ESSENTIEL Le groupe Sanofi va fournir 600.000 doses de son traitement préventif contre la bronchiolite, le Beyfortus, pour répondre aux besoins de la prochaine saison hivernale.

Ce traitement montre “une efficacité en vie réelle estimée entre 76 % et 81 % pour les nourrissons admis en réanimation”, indique SPF.

L’année dernière, il a permis d’éviter environ 5.800 hospitalisations de nourrissons.

Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé fournir 600.000 doses de Beyfortus, son traitement préventif contre la bronchiolite, pour répondre aux besoins de la saison hivernale 2024-2025. Selon les informations fournies par le groupe, la campagne de distribution en maternité aura lieu à partir du 15 septembre en métropole, et le traitement sera disponible en pharmacie, pour injection par un médecin à partir du 26 août.

Environ 5.800 hospitalisations évitées grâce au Beyfortus

Testé l’hiver dernier, le Beyfortus a permis d’éviter un bon nombre d'hospitalisations chez les nourrissons, selon deux études complémentaires menées en collaboration par l’Institut Pasteur et Santé publique France (SPF). “Les résultats de ces deux études s’accordent sur l’impact positif du nirsevimab sur l’épidémie de bronchiolite, avec une baisse significative du nombre de nourrissons hospitalisés et une efficacité du traitement en vie réelle estimée entre 76 % et 81 % pour les nourrissons admis en réanimation, indique SPF dans un communiqué. Par ailleurs, l’administration du nirsevimab a évité environ 5.800 hospitalisations pour bronchiolite après passage aux urgences entre le 15 septembre 2023 et le 31 janvier 2024 en France hexagonale.”

VRS : le vaccin Abrysvo permet aussi de protéger les nourrissons

Le 13 juin dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) a approuvé un autre vaccin destiné à protéger les bébés du virus syncytial respiratoire (VRS) responsable de la bronchiolite : l’Abrysvo de Pfizer. Celui-ci est destiné aux femmes enceintes à partir du huitième mois de grossesse. “Avec l’arrivée de ce vaccin, les parents pourraient ainsi avoir le choix - dès septembre - entre deux possibilités pour protéger leur nourrisson contre les infections causées par le VRS”, précise la HAS.

Chaque année, près de 30 % des enfants de moins de deux ans ont une bronchiolite qui est causée dans les trois quarts des cas par le virus respiratoire syncytial (VRS). Si la maladie reste bénigne dans la majorité des cas, avec une guérison spontanée du nourrisson dans les 5 à 10 jours, elle présente parfois des formes sévères qui peuvent nécessiter une hospitalisation en urgence.