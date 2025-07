Covid long : les enfants et les bébés n’ont pas les mêmes symptômes que les adultes

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les jeunes enfants peuvent développer un Covid long, avec des symptômes différents de ceux des adultes.

Les symptômes sont différents en fonction de l’âge car avant trois ans les bébés et tout-petits souffrent de troubles du sommeil, d’irritabilité, de perte d’appétit, de nez bouché et de toux.

Entre trois et cinq ans, les enfants atteints de Covid long ont de la toux, de fatigue en journée et un manque d’énergie.

Fatigue, essoufflement, douleurs thoraciques, maux de tête… Chez les adultes, les symptômes du Covid long sont désormais bien connus. C’est en revanche moins le cas chez les enfants et les bébés. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Pediatrics, les symptômes du Covid long des plus jeunes ne seraient pas les mêmes que ceux des adultes. Cette différence rend la maladie plus difficile à identifier, y compris pour les médecins, précisent les auteurs.

"La pandémie de COVID a commencé avec un mythe : celui selon lequel les enfants étaient épargnés par ses effets, indique Lawrence Kleinman, l’un des auteurs, dans un communiqué. En réalité, de nombreux enfants ont été malades, et nous voyons maintenant apparaître une nouvelle maladie chronique. Nous travaillons activement à mieux comprendre le Covid long chez les enfants, et il sera essentiel que les décideurs s’assurent que des ressources suffisantes soient mises en place pour accompagner et prendre en charge ces enfants, aujourd’hui comme dans l’avenir”.

Les symptômes du Covid long spécifiques aux enfants et aux bébés

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont étudié les données de 1.011 enfants, dont 472 bébés et 539 enfants âgés de trois à cinq ans. Parmi tous les participants, environ 15 % avaient été infectés par la Covid-19 et présentaient des signes de Covid long. En étudiant leurs symptômes, les chercheurs ont découvert qu’en fonction de l’âge, le Covid long se manifestait différemment. Chez les bébés avant trois ans, on retrouve des troubles du sommeil, de l'irritabilité, une perte d’appétit, un nez bouché et de la toux. Chez les enfants âgés de trois à cinq ans, il s'agit de la toux, de la fatigue en journée et un manque d’énergie.

Covid long : sensibiliser les médecins à ces nouveaux symptômes

D’après les auteurs, ces symptômes ne sont pas suffisamment connus des médecins et des soignants. Le diagnostic est donc plus difficile à établir et cela d’autant plus que les jeunes patients n’expriment pas toujours clairement leurs maux. "Il s'agit de la plus vaste étude systématique menée aux États-Unis sur le Covid long chez les jeunes enfants, souligne Sunanda Gaur, autre autrice de l’étude. Elle suggère que cette maladie concernera, pour toute une génération, les enfants, leurs familles, les pédiatres, ainsi que les systèmes de santé et d’éducation."

L’urgence est donc de sensibiliser les professionnels de santé et d’informer les parents de ces nouveaux symptômes. Comme pour beaucoup de maladies, dépister et prendre en charge le Covid long le plus tôt possible permet de traiter la maladie plus efficacement.