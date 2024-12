Covid long : 70 % des adolescents touchés s’en remettent au bout de deux ans

L'ESSENTIEL Une étude montre que 165 des 233 jeunes (70 %) ayant contracté un Covid long trois mois après l’infection se sont rétablis deux ans après le début de la maladie.

En revanche, 68 des 233 (30 %) adolescents, notamment les plus âgés et les plus démunis, n’étaient pas encore guéris.

Par rapport aux garçons, les filles étaient aussi moins susceptibles de se remettre du Covid long.

Quel est le délai de récupération en cas de Covid long ? C’est la question que se sont posés des scientifiques du Great Ormond Street Institute of Child Health de l'UCL et de plusieurs universités britanniques. Pour y répondre, ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Communications Medicine.

12.632 ados ont été interrogés trois, six, 12 et 24 mois après une infection à la Covid-19

Dans le cadre des travaux, l’équipe a utilisé les données de la cohorte nationale Long COVID in Children and Young People (CloCk). Cette dernière portait sur des adolescents, âgés de 11 à 17 ans, qui ont effectué un test PCR pour le virus du coronavirus entre septembre 2020 et mars 2021. "Les jeunes ont été regroupés en fonction de leur statut infectieux : test initial négatif mais pas de test positif ultérieur (NN) ; test initial négatif mais un test positif ultérieur (NP) ; test initial positif mais pas de réinfection déclarée (PN) et test initial positif et réinfection déclarée (PP). (…) Sur les 31.012 jeunes éligibles 24 mois après le test PCR, 12.632 ont participé à la recherche."

Les volontaires ont été interrogés sur leur santé trois, six, 12 et 24 mois après l’infection au coronavirus et ont dû donner des précisions sur leurs symptômes. Pour rappel, en février 2022, les chercheurs ont publié une définition consensuelle du Covid long qui impliquait qu'une personne présente plus d'un symptôme, comme la fatigue, des troubles du sommeil, un essoufflement ou des maux de tête, ainsi que des problèmes de mobilité, d'autonomie, d'activités habituelles, de douleur/inconfort, ou de sentiment d'inquiétude ou de tristesse.

30 % des jeunes ayant le Covid long ne se sont pas rétablis dans les deux ans suivant l’infection

Selon les résultats, 7,2 % des patients répondaient systématiquement à la définition du Covid long à 3, 6, 12 et 24 mois. Ils présentaient une médiane de 5 à 6 symptômes à chaque point dans le temps. "Entre 20 et 25 % de tous les groupes de statut infectieux présentent plus de trois symptômes 24 mois après le test et 10 à 25 % présentent plus de cinq symptômes." Les auteurs ont constaté que le groupe réinfecté avait plus de symptômes que les autres groupes testés positifs. Quant aux participants testés négatifs, leur charge symptomatique était la plus faible. D’après les chercheurs, deux ans après une infection avérée au Covid, 165 des 233 jeunes (70 %) qui avaient eu un Covid long trois mois après la contamination s'étaient rétablis. En revanche, 68 des 233 (30 %) ne s’étaient pas encore remis de la pathologie. Les adolescents plus âgés et les plus démunis étaient moins susceptibles de guérir.

Covid long : les filles plus vulnérables que les garçons

Autre observation : les filles étaient presque deux fois plus susceptibles de répondre à la définition du Covid long à 24 mois, par rapport aux garçons. Cependant, l’équipe note qu’elle n’a pas évalué les menstruations et que certains symptômes, tels que les maux de tête et la fatigue, peuvent être imputables au syndrome prémenstruel étant donné la forte proportion de filles. Désormais, "nous avons l’intention de faire des recherches plus approfondies pour essayer de mieux comprendre pourquoi 68 adolescentes ne se sont pas rétablies", a conclu Terence Stephenson, qui a dirigé l’étude.