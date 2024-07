Covid long : l’origine de la fatigue chronique en passe d’être découverte

L'ESSENTIEL Parmi les multiples symptômes du Covid long, la fatigue chronique est l’un des plus handicapants.

De ce fait, des chercheurs ont tenté avec succès de comprendre d’où elle vient.

Leur découverte pourrait potentiellement déboucher sur de nouveaux traitements de l’épuisement du au SARS-CoV-2.

On sait un peu plus sur l’origine potentielle de la fatigue chronique que subissent pendant des mois voire des années de nombreuses personnes atteintes d’un Covid long.

Concrètement, après des tests effectués sur des mouches et des souris, des chercheurs ont identifié qu’une protéine appelée "interleukine-6 (IL-6)" empêche au contact de la Covid-19 les muscles de produire autant d'énergie qu'ils le feraient normalement.

Covid long et fatigue chronique : un nouvel espoir de traitement

Cette découverte renforce l’espoir de trouver de nouveaux traitements contre la fatigue chronique générée par le SARS-CoV-2.

"Nous avons développé plusieurs modèles pour étudier l'impact des facteurs de stress du système nerveux central sur la fonction motrice et nous avons découvert que les infections à Escherichia coli et l'expression de la protéine SARS-CoV-2 provoquaient une accumulation de dérivés réactifs de l'oxygène (DRO) dans le cerveau", expliquent les scientifiques dans leur compte-rendu. "Les dérivés réactifs de l'oxygène dans le cerveau induisent l'expression de la cytokine Unpaired 3 (Upd3) chez la mouche et de l’interleukine-6 (IL-6) chez la souris", poursuivent-ils.

"L'Upd3 et l’IL-6 dérivées du système nerveux central ont activé la voie JAK-STAT dans le muscle squelettique, ce qui a entraîné un dysfonctionnement du muscle et une altération de la fonction motrice", ajoutent les chercheurs. "Nos observations mettent en évidence que l'IL-6 peut être une cible thérapeutique pour traiter le dysfonctionnement musculaire", estiment-ils également.

Ces observations sont d’autant plus intéressantes que des traitements capables de bloquer la voie JAK-STAT sont déjà disponibles sur le marché.

Fatigue chronique et covid long : "nous devons poursuivre nos recherches"

"Les maladies infectieuses et neurodégénératives induisent une neuroinflammation, mais les personnes touchées présentent souvent des symptômes non nerveux, notamment des douleurs et une fatigue musculaires", indique le directeur de l’étude Aaron Johnson. "Les voies moléculaires par lesquelles la neuroinflammation provoque des pathologies en dehors du système nerveux central sont encore mal comprises", écrit-il également.

"Nous devons poursuivre nos recherches pour mieux comprendre ce processus et ses conséquences sur l'ensemble de l'organisme", conclut-il.

"À ce jour, on ne sait pas quels sont les facteurs qui conduisent certains à développer un Covid long : tout le monde semble potentiellement concerné, y compris les jeunes adultes en bonne santé, les enfants et les adolescents", explique l’Inserm.



On parle de Covid long lorsque les symptômes apparaissent à la suite d’une infection par le SARS-CoV‑2, altèrent la qualité de vie du patient, sont présents depuis au moins deux mois et ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic.



La liste des symptômes associés au Covid long est très longue. En plus de la fatigue, ils comprennent notamment : des difficultés respiratoires, un essoufflement, des douleurs musculaires et articulaires, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil, des pertes de mémoire ou encore des difficultés de concentration.