Covid-19 : on en sait plus sur l'apparition de pertes de mémoire

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis en évidence une protéine spécifique qui pourrait être à l'origine des pertes de mémoire engendrées par la Covid-19.

Ils ont également montré que la vaccination pourrait en réduire les effets.

Bien qu'il s'agisse de résultats intéressants, il reste encore beaucoup d’obstacles à surmonter pour les confirmer.

Le brouillard cérébral, les troubles de la concentration et les pertes de mémoire sont devenus des plaintes courantes chez de nombreuses personnes ayant contracté la Covid-19. De fait, entre 10 et 30 % de la population générale a rencontré au moins l'un de ces trois problèmes après l'infection.

Aujourd'hui, des chercheurs ont non seulement mis en évidence une protéine spécifique qui pourrait être à l'origine de ces troubles, mais ils ont également montré que la vaccination pourrait en réduire les effets, en particulier en ce qui concerne les pertes de mémoire.

Covid-19 : les pertes de mémoire viendraient d’une protéine cytokine

Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé des rongeurs.

"Nous avons examiné attentivement leur cerveau pendant l'infection aiguë, puis plus tard après la guérison, pour découvrir ce qui était anormal dans le trafic des différentes cellules immunitaires et leurs effets sur les cellules neuronales", a déclaré l'auteur de l'étude Robyn Klein, docteur et professeur à la Schulich School of Medicine & Dentistry.

Son équipe a alors constaté que l'infection par la Covid-19 augmentait les niveaux "d'interleukine-1 bêta (IL-1β)" dans le cerveau. Il s'agit d'une forme de protéine cytokine, qui joue un rôle crucial dans le contrôle de la croissance et dans le fonctionnement du système immunitaire.

Le Dr Robyn Klein et ses collègues ont également remarqué que les rongeurs présentant des niveaux accrus d'IL-1β souffraient d'un affaiblissement de leur neurogenèse (le processus qui crée de nouveaux neurones dans le cerveau) et présentaient des pertes de mémoire.

Covid-19 : les pertes de mémoire contrecarrées par la vaccination

Les chercheurs ont aussi constaté que les rongeurs qui avaient été vaccinés avant de contracter la Covid-19 présentaient moins d'inflammation cérébrale et des niveaux inférieurs d'IL-1β. Cela signifie qu’ils souffraient probablement moins de pertes de mémoire et de troubles cognitifs.

Bien qu'il s'agisse de résultats intéressants, il reste encore beaucoup d’obstacles à surmonter pour les confirmer. Tout d'abord, on ne sait pas exactement comment les vaccinations parviennent à générer cette défense contre les troubles cognitifs. D'autre part, les résultats présentés dans cet article doivent être transposés aux humains (le vaccin utilisé dans l'étude n’est actuellement pas disponible pour notre espèce, NDLR).

Covid-19 : "une circulation toujours active du SARS-CoV-2 en France"

Dans le contexte d’une circulation toujours active de la Covid-19 en France, "l’adoption des gestes barrières demeure un moyen efficace pour se prémunir d’une infection respiratoire et de ses complications. Cela limite aussi le risque de transmission à l’entourage et particulièrement aux personnes vulnérables, notamment dans les établissements médico-sociaux", rappelle Santé Publique France dans son dernier rapport sur la question.

"Nous parlons ici du port du masque en cas de symptômes et du lavage des mains", conclut l’agence de santé.