Covid-19 : une nouvelle piste pour le traitement contre la perte d’odorat

L'ESSENTIEL La Covid-19 provoque chez certains patients une perte de l'odorat.

Ce symptôme très handicapant est généralement temporaire, mais il peut persister chez environ 10 % des malades pendant plus de 6 mois.

Des scientifiques français viennent de démontrer l'efficacité des corticoïdes dans la restauration des capacités olfactives suite à la contraction de la Covid-19.

Des scientifiques français viennent de démontrer l'efficacité des corticoïdes dans la restauration des capacités olfactives suite à la contraction de la Covid-19. Ces résultats, parus le 27 février dans la revue Brain, Behavior, and Immunity, marquent une avancée importante dans la compréhension et le traitement de l’anosmie.

Covid-19 : la dexaméthasone améliore la récupération des capacités olfactives

Des travaux menés par une équipe de chercheurs de l’INRAE et de l’EnvA ont montré il y a quelques temps que la muqueuse olfactive affectée par le SARS-CoV-2 était envahie par des cellules immunitaires, provoquant ainsi sa destruction et une inflammation prolongée. S'appuyant sur ces découvertes, les mêmes scientifiques ont cette fois évalué l'efficacité de corticoïdes connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires dans la récupération de l’odorat.

Les résultats de leurs recherches sont doubles : ils confirment d’abord l'existence d'un lien direct entre la perte d'odorat induite par le virus et la diminution des populations de neurones olfactifs dans la muqueuse nasale ; ils montrent également qu’un traitement précoce à la dexaméthasone (un corticoïde couramment utilisé) améliore la récupération des capacités olfactives chez l’animal.

"Cette récupération des capacités olfactives est associée à une réduction de la présence des cellules immunitaires dans la muqueuse et à une meilleure régénération de la population des neurones olfactifs", expliquent les chercheurs dans un communiqué de presse. "Ces résultats suggèrent que les traitements aux corticoïdes actuellement utilisés avec peu d’effets bénéfiques dans le cas d’anosmie prolongée pourraient être utilisés de manière efficace s’ils étaient prescrits rapidement lors de l’apparition des symptômes de la perte d’odorat", concluent-il.

Quels sont les symptômes de la Covid-19 ?

Outre l’anosmie, la Covid-19 peut aussi provoquer de la fièvre et de la toux. L’infection conduit parfois également à une atteinte pulmonaire virale et engendre une gêne respiratoire (dyspnée). D’autres manifestations peuvent accompagner ou remplacer ces symptômes de façon moins systématique : douleurs musculaire (myalgies), maux de tête (céphalées), maux de gorge, congestion nasale, nausées, vomissements, diarrhée…

"La survenue brutale d’une perte de goût (agueusie) est aussi l’un des signes les plus discriminants pour suspecter une Covid-19", ajoute l’Inserm. "Sur le plan dermatologique, certaines personnes développent un érythème (rougeur) ou une éruption, et plus rarement des engelures, notamment au niveau des orteils", indique le centre de recherche.