Covid-19 : la vaccination finalement à l'origine de troubles menstruels

L'ESSENTIEL En France, de nombreuses femmes se plaignent d'avoir des cycles menstruels perturbés suite à leur vaccination contre la Covid-19.

Une nouvelle étude confirme cette relation de cause à effet.

"En comparaison avec les femmes non vaccinées, le risque de saignements menstruels abondants nécessitant une prise en charge à l’hôpital était augmenté de 20 % pour les femmes dont la dernière injection reçue était une dose de primovaccination administrée dans les 1 à 3 mois précédents", résument les auteurs.

Les vaccins contre la Covid-19 ont-ils un impact sur les cycles menstruels ? Une étude récemment publiée va dans ce sens, apportant de nouveaux éléments scientifiques à cette problématique controversée.

"Dans le cadre du dispositif de surveillance renforcée des vaccins contre la Covid-19, des cas de troubles menstruels (retard de règles, absence de règles et saignements menstruels anormalement abondants) ont été déclarés, notamment sur le portail de signalements des effets indésirables", rappelle EPI-PHARE dans un communiqué de presse.

Covid-19 : la vaccination a un impact sur les saignements menstruels

C’est dans ce contexte que le groupement d’intérêt scientifique a réalisé une nouvelle étude à partir des données du Système national des données de santé (SNDS) couplé au Système d’information vaccin Covid (VAC-SI). Le but était "de mesurer le risque de saignements menstruels abondants après une vaccination contre la Covid -19 au sein de l’ensemble de la population française", précisent les auteurs du rapport.

"L’étude a porté exclusivement sur les cas de saignements menstruels abondants ayant fait l’objet d’une prise en charge hospitalière, car seuls ceux-ci sont identifiables à partir des informations disponibles dans le SNDS", poursuivent-ils.

La recherche a inclus les 4.610 femmes âgées de 15 à 50 ans non enceintes ou post-parturientes, sans antécédents d’hystérectomie ou de troubles de la coagulation. Toutes avaient été prises en charge à l’hôpital pour saignements menstruels abondants entre le 12 mai 2021 et le 31 août 2022 en France. Plus de 70 % d’entre elles ont été prises en charge en hôpital de jour. Ces cas ont été appariés à 89.375 femmes témoins avec les mêmes caractéristiques (âge, lieu de résidence et utilisation de la contraception).

Au moment de l’étude, 71 % des cas et 70 % des témoins avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Parmi ces personnes vaccinées, la dernière injection reçue était une dose de primovaccination (première ou deuxième dose) pour 68 % et 66 %. Le dernier vaccin reçu était à ARNm (Comirnaty ou Spikevax) pour 99,8 % de la cohorte.

Vaccination contre la Covid-19 : pas de saignements menstruels abondants après une dose de rappel

En comparaison avec les femmes non vaccinées, le risque de saignements menstruels abondants nécessitant une prise en charge à l’hôpital était augmenté de 20 % pour les femmes dont la dernière injection reçue était une dose de primovaccination administrée dans les 1 à 3 mois précédents. En revanche, ce risque n’était pas augmenté pour les femmes dont la dernière injection reçue était une dose de primovaccination datant de plus de 3 mois ou une dose de rappel.



En faisant l’hypothèse d’une relation causale, le nombre estimé de cas de saignements menstruels abondants ayant nécessité une prise en charge à l’hôpital attribuables à la primovaccination entre le 12 mai 2021 et le 31 août 2022 en France était de 103, soit un taux de 8 cas pour 1.000.000 femmes vaccinées à l’échelle de l’ensemble des 13 millions de Françaises de 15 à 50 ans vaccinées au 31 août 2022.



"Ces résultats fournissent de nouveaux arguments en faveur de l’existence d’un risque augmenté de saignements menstruels abondants dans les 3 mois suivant la primovaccination contre le Covid-19 par vaccin à ARNm", résument les membres d’EPI-PHARE. "En revanche, les résultats n’indiquent pas d’augmentation du risque de saignements menstruels abondants après une dose de rappel", concluent-ils.



En mai 2023, une étude publiée dans le British Medical Journal indiquait qu’il n’y avait pas de "base solide à un lien de cause à effet entre la vaccination contre le SARS-CoV-2 et le fait de consulter pour un trouble ou des saignements menstruels".