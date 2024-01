Covid-19 : «Portons un masque pour protéger les plus fragiles !»

L'ESSENTIEL Trois associations de patients lancent un appel à la solidarité à travers la campagne "Le masque solidaire".

Cette campagne encourage le port du masque dans les lieux clos pour protéger les personnes fragiles de la Covid-19.

Covid-19 en France : 3 00.000 personnes sont fragiles

"La Covid-19 circule de façon importante en conjonction avec les autres infections respiratoires, qui continuent de frapper durement les personnes vulnérables et en particulier les personnes sévèrement immunodéprimées", expliquent les militants de Renaloo, AIDES et ELLyE. "Ces dernières répondent faiblement ou pas du tout à la vaccination et courent un risque accru de formes graves, d’hospitalisation et de décès", rappellent-ils.



300.000 personnes en France sont concernées par cette situation, notamment les patients greffés d’organes, dialysés, traités pour certains cancers ou encore porteurs du VIH.



A ce jour, on estime qu’un patient dialysé sur 20 décède de la Covid-19 et qu’un patient greffé rénal sur 8 est hospitalisé pour une forme grave.

Covid-19 : une campagne multicanale pour protéger les plus fragiles grâce aux masques

"Notre initiative multicanale se concentre particulièrement sur les lieux publics clos, où le risque de transmission de la Covid-19 est élevé : transports, cinémas, commerces, etc", détaillent les membres des trois associations.



La campagne de communication comprend différents volets :

- La participation de 100 mairies et plus de 300 pharmacies.

- Une campagne d’affichage via la régie RATP et JC Decaux.

- Le port du "masque solidaire" par des personnalités.

- Un événement le 6 janvier prochain, avec une distribution de 250.000 masques marqués "#JeSuisSolidaire" place de la République à Paris.

Covid-19 : où en est l'épidémie en France ?

Trois ans après le premier décès officiel lié à la Covid-19, le bilan de la pandémie à l’échelle mondiale s’élève à 6,7 millions de morts selon les récentes données de l’université d’Oxford.

"Cette semaine, les indicateurs des infections respiratoires aiguës étaient en hausse en médecine de ville et à l’hôpital tous âges confondus", indique Santé Publique France dans son dernier rapport sur le sujet. "Les indicateurs syndromiques de la Covid-19 étaient en diminution en ville et à l'hôpital tous âges confondus, mais la détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées restait à un niveau élevé", poursuit l’agence de santé.



Par ailleurs, l’activité grippale est toujours en forte augmentation dans l’Hexagone et particulièrement à l’hôpital. "L'épidémie de bronchiolite est également encore en cours dans notre pays, avec une stabilisation des indicateurs syndromiques en ville et une diminution à l’hôpital", concluent les experts.