Covid-19 : une hausse des contaminations à l'approche de l'hiver 

Les températures baissent, l’hiver se rapproche et les virus circulent de plus en plus. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, paru le 22 novembre, les contaminations par la Covid-19 sont en hausse dans le pays. "Concernant la Covid-19, les indicateurs syndromiques en ville montraient une tendance à la hausse de la part de cette pathologie parmi les actes SOS Médecins, en particulier chez les 15-64 ans et les 65 ans et plus", indique le document.

Une hausse des contaminations par la Covid-19 dans toutes les classes d’âge

Pour ce bulletin consacré aux infections respiratoires aiguës, Santé Publique France a analysé les données de la semaine 46, soit du 13 au 19 novembre 2023. "Le taux de positivité des tests réalisés en médecine ambulatoire et à l'hôpital était en augmentation (25,4 %, +8,7 points et 15,3 %, +1,8 point, respectivement), indique le document. Une hausse des indicateurs virologiques issus des tests réalisés en laboratoires de biologie médicale était observée dans la plupart des classes d’âge." Les données de SOS Médecins montrent toutefois que la hausse concerne particulièrement les 15 - 64 ans et les personnes de plus de 65 ans.

Des cas de Covid-19 en augmentation, mais peu d’hospitalisations

En revanche, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 restent stables. Santé Publique France en recense 2.851 sur cette semaine. "Le nombre d’hospitalisations après passage pour suspicion de COVID-19 était de 1.228, soit 1,8 % de l’ensemble des hospitalisations (vs 1,7 % en S45)", constate l’organisme. 26 passages en réanimation après une hospitalisation pour la Covid-19 ont été enregistrés.

Covid-19 : quelles sont les régions les plus touchées par la hausse des contaminations ?

Toutes les régions françaises sont touchées par la hausse des contaminations par la Covid-19 mais dans des proportions inégales. Globalement, la partie Est de la France est davantage concernée. D’après les différentes données rassemblées par l’organisme, la région Grand Est enregistre la plus grande augmentation. Le Bas-Rhin est le département le plus touché : le taux d’incidence est le plus élevé du pays, avec 111 cas pour 110.000 habitants. Dans les Hauts-de-France, ce taux était en légère augmentation sur la même période, avec un taux de positivité des tests de 19,6 %. En Ile-de-France, le nombre de cas positifs enregistrés augmente, mais dans des proportions beaucoup plus faibles : le taux de positivité des tests passe de 12 à 12,4 % entre la semaine 45 et la semaine 46. Santé Publique France note que "le nombre de passages aux urgences en lien avec la Covid-19 étaient en diminution par rapport aux semaines précédentes" dans cette région.

Gestes barrières, masque : de l’importance de se protéger avec l’arrivée de l’hiver

À quelques semaines de l'hiver et des fêtes de fin d'année, l'organisme de santé publique appelle à la prudence. "Dans ce contexte épidémiologique, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant et d'appliquer les mesures barrières, prévient Santé Publique France. De plus, il est important que les personnes âgées ou présentant des facteurs de risque aient recours à la vaccination contre la Covid-19 et la grippe, ces vaccinations pouvant être concomitantes." Pour l’heure, plus de 2,8 millions de personnes de plus de 65 ans ont reçu une dose de vaccin contre la Covid-19. Quant aux gestes barrières, Santé Publique France constatait une "adhésion générale insuffisante", même en cas de situation à risque, dans une enquête parue début novembre. Pour rappel, il est recommandé de porter un masque en cas de symptôme(s) (rhume, fièvre, toux ou mal de gorge) dans les lieux fréquentés et/ou en présence de personnes à risque, de se laver régulièrement les mains, d’aérer son logement et d’éternuer dans son coude.