Mycoplasma pneumoniae : ce qu’il faut savoir sur cette bactérie en Chine

L'ESSENTIEL Des cas de maladies respiratoires sont en hausse en Chine.

Selon les autorités du pays, ils seraient notamment liés à une bactérie appelée mycoplasma pneumoniae.

Elle engendre des pneumonies, de faible gravité généralement, qui touchent principalement les enfants.

L’incidence des maladies respiratoires augmente depuis plusieurs semaines en Chine. Quatre ans après l’apparition de la Covid-19, la nouvelle inquiète les autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la Santé a demandé des précisions aux autorités chinoises, mercredi 22 novembre. Selon elles, ces cas pourraient être notamment liés à une bactérie appelée mycoplasma pneumoniae. Les principales victimes des infections qu'elle provoque ? Les enfants.

Mycoplasma pneumoniae : qu’est-ce que cette bactérie ?

Découverte en 1944, la mycoplasma pneumoniae appartient à la famille des mycoplasmes : des bactéries qui entraînent des infections respiratoires ou urogénitales. D’après la société française de microbiologie, elle est transmise par voie respiratoire "via de fines gouttelettes lors de contacts interhumains rapprochés".

La période d’incubation, soit le temps écoulé entre la contamination et l’apparition des symptômes, peut durer une à trois semaines. "M. pneumoniae affecte essentiellement les enfants et les adultes jeunes, mais peut toucher toutes les tranches d’âge, note la SFM. Les infections chez les sujets âgés sont volontiers plus sévères." De fait, la maladie peut être grave pour les personnes atteintes d’une maladie respiratoire ou celles qui ont un système immunitaire affaibli.

Selon les Centers for Disease Control, les autorités sanitaires américaines, les épidémies surviennent généralement dans des lieux très fréquentés comme des écoles, des résidences universitaires, des hôpitaux ou encore des centres de formation militaire. "Lors d’épidémies en milieu scolaire, si les membres de la communauté tombent malades, il s’agit généralement de membres de la famille d’élèves malades", ajoutent-elles.

Plusieurs épidémies en lien avec cette bactérie ont déjà été observées. Selon la SFM, il y a des "poussées épidémiques" tous les quatre à sept ans. "Ainsi, une poussée épidémique s’est produite en 2010-2012 en Europe, en Israël et en Asie, décompte-t-elle. Elle a touché la France entre 2010 et 2011."

Quels sont les symptômes d’une infection par la bactérie mycoplasma pneumoniae ?

Chez les personnes contaminées, les symptômes sont de faible gravité. Cela peut être de la toux, de la fatigue, des maux de gorge ou des maux de tête, ou encore une fièvre peu importante. "L'évolution est lente et favorable", estime la SFM. Pour d’autres, il peut y avoir des formes plus graves, qui nécessitent une hospitalisation.

Mais l’infection par cette bactérie entraîne d’autres symptômes, non-pulmonaires. "Ils sont la conséquence de lésions infectieuses directes et/ou de manifestations auto-immunes, indique la SFM. Les plus fréquentes sont dermatologiques et neurologiques."

Bactérie mycoplasma pneumoniae : comment la maladie est-elle soignée ?

Dans tous les cas, le traitement repose sur la prise d’antibiotiques comme la roxithromycine, l’azithormycine ou la clarithromycine. "La durée du traitement varie entre 5 et 15 jours selon la molécule utilisée, les durées les plus courtes concernant les traitements à base d’azithromycine", souligne la SFM. La prévention passe par la protection. Les personnes infectées doivent porter un masque en cas de symptômes et se laver régulièrement les mains.