Covid-19 : faut-il remettre le masque cet automne ? 

L'ESSENTIEL Au CHU de Dijon, les personnels soignants doivent désormais porter le masque pour limiter la propagation des infections respiratoires.

Pour l’heure, le gouvernement ne prévoit pas de rendre obligatoire le masque dans les lieux publics.

Dans les écoles et les crèches, les professionnels testés positifs et asymptomatiques peuvent continuer de travailler, en portant, de préférence, un masque.

Au cours de l’hiver 2022-2023, la France a vécu une triple épidémie de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, qui a provoqué une saturation des services hospitaliers. En prévision de la prochaine saison hivernale et face à la hausse des cas de Covid-19 et de bronchiolite, certains établissements médicaux ont donc fait le choix de rendre à nouveau obligatoire le port du masque pour les soignants et les patients.

Dijon, Le Mans, Perpignan… Dans quels établissements de santé, le masque est-il désormais obligatoire ?

Dès août 2023, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan (Landes) a rendu le port du masque chirurgical obligatoire pour les patients et les visiteurs se rendant au sein de l’établissement. Tous les personnels de l’hôpital en contact avec les patients doivent également le porter. Néanmoins, les patients ne sont pas obligés de le porter dans leur chambre lorsqu’ils sont hospitalisés.

D’autres établissements de santé ont également pris la décision de rendre le port du masque obligatoire. C’est notamment le cas du CHU de Dijon (Côte-d’Or). Les personnels soignants doivent désormais le porter dès qu’ils sont en contact avec des patients. Concernant les personnes prises en charge dans la structure et les visiteurs, cette protection est préconisée "dans les salles d'attente, en consultation et dans les chambres des patients."

En septembre 2023, le port du masque a été rendu obligatoire dans le centre municipal médical de santé par la Ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales). En raison de la flambée des cas de Covid-19 et des autres infections respiratoires, cette mesure est de nouveau appliquée dans le centre hospitalier du Mans (Sarthe) depuis le 9 octobre 2023.

Le retour du masque dans les écoles

Du côté du gouvernement, il n’est, pour l’instant, pas prévu de rendre le port du masque obligatoire dans l’ensemble des lieux publics, "compte tenu de l’objectif désormais d’opter pour une approche de responsabilité individuelle et collective plus efficace dans la durée que la contrainte réglementaire, et d’assurer une gestion intégrée de l’ensemble des virus hivernaux, indépendamment d’une situation sanitaire particulière", a indiqué le ministère de la Santé à Ouest-France, le 20 septembre. L’administration a toutefois rappelé que cette mesure de protection est préconisée "pour tous dans les lieux clos et mal ventilés, dans les transports notamment, lors des périodes de forte circulation virale, en particulier dans les situations de forte promiscuité."

Outre les établissements de santé, le masque est aussi de retour chez les plus jeunes, en particulier dans les écoles et les crèches ayant enregistré des cas de Covid-19. Le masque est porté par les personnels et les enfants, qui le souhaitent. Interrogé par TF1, le syndicat national des professionnels du secteur (SNPPE) a indiqué que les mesures en vigueur sont inchangées depuis février 2023, ce qui signifie que "les professionnels testés positifs, mais ne présentant pas de symptômes, n'ont pas besoin de s'isoler et peuvent donc continuer de travailler, en portant un masque de préférence".