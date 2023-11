L’OMS inquiète d’une hausse des maladies respiratoires en Chine

L'ESSENTIEL Une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonies chez les enfants ont été repérés en Chine.

L'OMS a fait une demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur ces cas.

L'organisation recommande également aux Chinois de respecter les gestes barrières pour limiter la transmission des virus respiratoires.

Une hausse importante de maladies respiratoires - dont des foyers de pneumonies non diagnostiquées chez les enfants - a été repérée dans le nord de la Chine depuis la mi-octobre. Et la situation inquiète fortement l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui demande aux autorités chinoises de fournir des “informations détaillées”.

Hausse des maladies respiratoires : une “demande officielle” faite à la Chine

"L’OMS a adressé une demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés chez les enfants", précise le communiqué en anglais de l’organisme de santé publié le 22 novembre 2022.

Pour les autorités chinoises, cette augmentation des cas de maladies respiratoires observée dans le pays serait principalement liée à la levée des restrictions prises contre l'épidémie de la Covid-19 et à la circulation d'agents pathogènes connus comme la grippe, le mycoplasma pneumoniae (une infection bactérienne courante qui affecte généralement les jeunes enfants), le virus respiratoire syncytial (RSV) et le SARS-CoV-2.

Mais après la découverte de foyers de pneumonies non diagnostiquées chez des enfants dans le nord du pays le 21 novembre, l’OMS a réclamé “des informations épidémiologiques et cliniques supplémentaires, ainsi que les résultats de laboratoire” de ces cas infantiles. Elle souhaite également avoir de plus amples informations sur les virus identifiés et le degré d’engorgement des systèmes de soins de santé en Chine.

Pneumonie chez les enfants : le respect des gestes barrières recommandé

Ce communiqué intervient alors que l’OMS a, à plusieurs reprises, évoqué le manque de transparence de la Chine et de coopération pendant la pandémie de la Covid-19, alors même que les premiers cas avaient été identifiés dans le pays en 2019. En attendant la réponse des autorités à sa demande actuelle, l’OMS recommande aux Chinois de suivre les mesures visant à réduire le risque de transmission des infections virales qui comprennent :

la vaccination contre les virus des maladies respiratoires (grippe, covid-19 …) ;

le maintien de la distance avec les personnes malades ;

le fait de rester à la maison lorsqu'elles sont malades ;

le dépistage et les soins médicaux au besoin ;

le port de masques, le cas échéant ;

la bonne ventilation des logements et locaux ;

le lavage régulier des mains.

L'OMS précise qu'elle est "en contact avec les médecins et les scientifiques par le biais de nos partenariats et réseaux techniques existants en Chine".