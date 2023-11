La Covid-19 est toujours une «menace» selon l’OMS

L'ESSENTIEL Maria Van Kerkhove, responsable technique de la Covid-19 à l'OMS, indique que le virus circule aujourd'hui partout dans le monde.

Selon elle, il représente toujours une menace même si celle-ci a évolué.

Nous sommes mieux protégés face au virus, mais elle rappelle l'importante du port du masque, de la ventilation des pièces et de la vaccination.

La Covid-19 est toujours là. Près de 4 ans après son apparition, ce coronavirus continue de circuler dans le monde. Maria Van Kerkhove, épidémiologiste, responsable technique de la Covid-19 au sein de l’OMS et du département de prévention et de préparation des épidémies et des pandémies, l’a rappelé mardi 21 novembre, dans un live sur le réseau social X.

Covid-19 : un virus toujours présent mais une menace différente

"Le virus SARS-CoV-2 circule dans tous les pays en ce moment, prévient cette spécialiste. C’est toujours une menace." Elle précise toutefois que cette menace a changé depuis les premiers cas en 2020, car de nombreuses choses ont été mises en place pour améliorer "l’immunité des populations". Pour Maria Van Kerkhove, il reste nécessaire d’être vigilant face au virus et à ses évolutions. "Nous devons utiliser les outils qui existent pour que les gens soient en sécurité comme le masque dans des endroits très fréquentés, la ventilation, la distanciation sociale et la vaccination pour les personnes les plus à risque de forme grave."

Quels sont les nouveaux variants de la Covid-19 ?

Cette spécialiste explique qu’il y a actuellement trois variants dits "d’intérêt" sous surveillance : XBB.1.5, XXB.1.16 et EG.5. Six autres variants circulent, dont le BA.2.86. Ce dernier pourrait bientôt rejoindre la liste des variants d’intérêt sous surveillance. En France, cette nouvelle forme du virus a été détectée en septembre 2023 dans l'est du pays.

Avec ces variants qui évoluent, les symptômes de la maladie changent eux aussi. Maria Van Kerkhove estime cependant qu’ils restent dans un spectre assez large allant des personnes asymptomatiques à celles atteintes de formes sévères. "La plupart des gens ont des symptômes légers, grâce à l’immunité induite par la vaccination ou par une infection précédente, développe-t-elle. Mais c'est aussi parce que nous avons une meilleure prise en charge." Pour cette spécialiste, si le virus est aujourd’hui moins sévère, c’est principalement parce que nous sommes mieux protégés. Elle ajoute que l’OMS suit aujourd’hui les effets à long terme du virus, soit les cas de Covid long. "Nous avons des preuves que la vaccination avec les vaccins Covid-19 réduit le risque", affirme-t-elle. Maria Van Kerkhove recommande, par ailleurs, aux personnes résidant dans l’hémisphère nord de se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19.

Covid-19 : que faire en cas de contamination ?

En janvier 2023, l’Organisation mondiale de la santé affirmait : "Pour les patients présentant des symptômes, les nouvelles lignes directrices suggèrent 10 jours d’isolement à compter de la date d’apparition des symptômes". En France, l’isolement n’est plus obligatoire pour les personnes positives depuis le 1er février 2023. "En revanche, comme pour toute maladie à infection respiratoire aiguë, il reste fortement recommandé aux personnes testées positives au Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie, d’éviter le contact avec les personnes fragiles", explique l’Assurance maladie. Concernant les arrêts de travail, il faut consulter son médecin pour pouvoir en obtenir un. "Il faut contacter son médecin traitant en cas d’évolution des symptômes, de symptômes inhabituels, en cas de doute sur un traitement ou pour tout autre problème de santé, alerte l’Assurance maladie. En cas de difficultés à respirer, il faut appeler immédiatement le 15."