Covid long : «plusieurs centaines de milliers de personnes» touchées en France 

L'ESSENTIEL Le Covid long ou syndrome post-Covid désigne la persistance des symptômes au-delà de quatre semaine après l’infection.

Dans un avis adressé au gouvernement, le Covars a alerté sur une prise en charge "insuffisante avec un parcours de soin chaotique" du Covid long.

En France, plusieurs centaines de milliers de personnes sont concernées par un Covid long.

On estime qu’une personne sur dix développe des symptômes prolongés de la Covid-19, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Pourtant, dans son dernier rapport, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) a noté que "la France n’a pas suffisamment pris la mesure de la réalité du syndrome post-Covid (SPC) [ndlr ou Covid long]."

Une prise en charge insuffisante du syndrome post-Covid

On parle de Covid long lorsque les symptômes persistent au-delà de quatre semaines après l’infection. Cette forme prolongée de la maladie a souvent été contestée. Cet avis du Covars tend donc à rétablir la réalité organique du syndrome post-Covid.

Premier constat du Covars : la prise en charge du Covid long "est insuffisante avec un parcours de soin chaotique" alors que plusieurs centaines de milliers de personnes souffrent de signes persistants. L’organisme a notamment observé "un manque de lisibilité de l’offre, une grande hétérogénéité géographique, un niveau de connaissances des professionnels de santé souvent insuffisant, et une tendance à la psychiatrisation des symptômes, dans un contexte général de pénurie médicale". Pour cette organisation consultative, "il est donc indispensable que les décideurs politiques, les autorités sanitaires et les soignants prennent conscience de ce problème."

Covid long : la nécessité d’un renforcement et d’une restructuration du dispositif de soins

En prenant l’exemple de pays voisins et anglo-saxons, qui ont des prises en charge "plus satisfaisantes", le Covars a plaidé pour un renforcement et une restructuration du dispositif de soins du syndrome post-Covid, à aborder "sous l’angle plus général des syndromes post-infectieux". Dans son avis transmis au gouvernement en début de semaine, il a notamment recommandé la mise au point "de filières adaptées, financées et pérennes, pour assurer notamment des soins pluridisciplinaires, cliniques, physiques, psychologiques et sociaux."

Le syndrome post-Covid désigne la persistance de séquelles durables plusieurs semaines, voire mois après l’infection par le coronavirus. Les manifestations sont différentes d’un patient à l’autre et d’intensité inégale. Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve : une fatigue, des signes respiratoires (essoufflement sans effort, toux persistante…), des douleurs thoraciques, des céphalées, des problèmes de peau, des troubles digestifs ou encore des anomalies des sens (perte partielle ou totale du goût et de l’odorat).