Pandémie : tests et auto-isolement seraient plus efficaces que le confinement

L'ESSENTIEL Pour tenter de maîtriser l'épidémie de Covid-19, la plupart des pays ont chois de confiner les populations.

Cette stratégie est remise en cause par une étude montrant les avantages de mesures reposant sur des tests et l'isolement des personnes infectées.

Ces mesures de test et d'auto-isolement apparaissent plus efficaces pour maîtriser une pandémie.

Lors de l'épidémie de Covid-19, la plupart des pays, dont la France, ont choisi de confiner les populations en arrêtant une partie de l'activité économique, en privilégiant le télétravail et en fermant les écoles. Cependant, selon une étude publiée dans Scientific Reports par des chercheurs de l'université du Wyoming, une stratégie de test aléatoire surpasserait une telle stratégie de distanciation physique pour atténuer les effets d'une pandémie.

Les effets néfastes des mesures de confinement

Selon les chercheurs, les mesures de confinement ont eu un impact négatif sur l'économie, qui s'est traduit par une diminution de la production et de la consommation et entraîné une réduction de l'emploi, une perte de revenus et divers effets néfastes sur la santé physique et mentale dus à la réduction des interactions sociales.

En outre, les mesures de confinement ont provoqué des retards dans les soins médicaux non liés au COVID-19. Ces impacts économiques et sanitaires ont été plus important dans les pays où les mesures de confinement ont été les plus strictes.

Les avantages de la stratégie de test et d'isolement

La stratégie de test et d'auto-isolement des malades qui ont été testés positifs permet de réduire la propagation du virus en identifiant rapidement les personnes infectées et en les isolant pour éviter qu'elles ne propagent la maladie. Cette stratégie permet également de réduire l'impact économique et social des mesures de confinement, tout en garantissant une meilleure réponse sanitaire.

En effet, les personnes testées positives sont placées rapidement en quarantaine pour éviter qu'elles n'infectent d'autres personnes. Les personnes ayant été en contact avec les malades peuvent également être testées pour éviter qu'elles ne propagent à leur tour le virus. Cette stratégie permet ainsi de limiter la propagation du virus de manière plus ciblée et moins coûteuse que les mesures de confinement généralisées.

Un modèle épidémiologique et économique pour comparer les différentes stratégies

Pour aboutir à ces conclusions, les chercheurs ont eu recours à des données épidémiologiques et économiques afin de mesurer les impacts des différentes politiques de santé publique. Ils ont notamment modélisé la propagation de l'épidémie dans une population simulée, ainsi que les effets économiques des mesures de confinement et de la stratégie de test et d'auto-isolement.

Les résultats montrent que les mesures de confinement engendrent des coûts économiques plus élevés que la stratégie de test et d'auto-isolement. Les mesures ciblées de test et d'auto-isolement, en revanche, sont plus efficaces pour maîtriser l'épidémie et n'ont qu'un impact économique limité.