Covid-19 : les nouveaux variants ne font plus perdre l'odorat et le goût

L'ESSENTIEL De moins en moins de patients atteints de la Covid-19 perdent le goût et l’odorat.

La perte des sens olfactifs et gustatifs n’est donc plus un symptôme répandu de la Covid-19.

Un quart des patients qui ont souffert de ces symptômes en 2021 n’ont pas encore retrouvé leurs sens.

Avec l’été et la baisse des cas, la Covid-19 se fait oublier. Et pourtant, cette maladie est toujours présente. "Près de 1.000 nouveaux décès dus au Covid-19 continuent de se produire chaque semaine dans la région, explique Hans Kluge, le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, lors d’une conférence de presse en juin dernier. ” La Covid-19 continue d’évoluer et en fonction des variants en circulation, les symptômes ne sont plus les mêmes…

La perte de l’odorat et du goût n’est plus un symptôme de la Covid-19

Les résultats d’une nouvelle étude, publiée dans une revue d'otorhinolaryngologie, sont plutôt positifs en ce qui concerne les symptômes de la Covid-19. Les scientifiques montrent que de moins en moins de patients souffrent d’une perte de goût et de l'odorat.

“Environ trois personnes sur cent touchées par le Covid voient leur odorat affecté”, indique Evan Reiter, directeur médical d'un centre dédié à l'odorat et au goût situé dans l'État américain de Virginie, aux États-Unis, au Washington Post.

La Covid-19 évolue et se heurte à l’immunité et à la vaccination

Pour les scientifiques, la disparition de ces symptômes - la perte des sens olfactifs et gustatifs - s’explique par deux principales raisons : l’immunité acquise progressivement par les humains face à la Covid-19 et la vaccination.

Pour parvenir à leurs résultats, les scientifiques ont étudié les données de plus de sept millions de patients testés positifs pour le coronavirus d'avril 2020 à octobre 2022. Ils ont ensuite calculé le risque de perte d’odorat et de goût durant les moments les plus forts de l’infection, en catégorisant en fonction des variants alpha, delta et omicron. Résultats : progressivement, les patients ont moins perdu le goût et l’odorat… Désormais, ces symptômes ne sont plus des signes distinctifs de la maladie, alors que cela a longtemps été le cas.

Reste que pour les patients qui ont été atteints par l’un de ces symptômes, la lutte n’est pas terminée. En effet, une étude publiée dans la revue The Laryngoscope en juin dernier montrait qu'un quart des malades touchés en 2021 n'ont pas retrouvé leurs sens olfactifs et gustatifs.