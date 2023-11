L'antibiorésistance pourrait être favorisée par les carences en vitamines

L'ESSENTIEL L'antibiorésistance serait responsable de 700.000 décès par an dont 25.000 en Europe.

Une nouvelle étude montre que les déficiences en micronutriments entraînaient des changements importants dans le microbiote intestinal, favorisant l'antibiorésistance.

Pour les chercheurs, il faudrait mettre en place des actions contre la malnutrition pour lutter contre l'augmentation de la résistance aux antibiotiques.

Selon l'Inserm, l'antibiorésistance serait responsable de 700.000 décès par an dont 25.000 en Europe. Mais des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont trouvé un nouveau facteur possible de ce problème de santé publique inquiétant : les carences en micronutriments.

Résistance aux antibiotiques : les carences en micronutriments et le microbiote impliqués

En étudiant le rôle des micronutriments comme la vitamine A, la B12, le folate, le fer et le zinc, l'équipe a remarqué que les carences affectaient le microbiote intestinal. Son expérience, menée sur des souris, montre que ces déficiences entraînaient des changements importants dans le microbiote intestinal, notamment une expansion des bactéries et des champignons connus pour être des agents pathogènes opportunistes. Par ailleurs, les rongeurs souffrant de carences présentaient une plus forte activité au niveau des gènes liés à la résistance aux antibiotiques.

"La carence en micronutriments a été un facteur négligé dans les discussions sur la résistance mondiale aux antibiotiques", estime Dr. Paula Littlejohn, chercheuse postdoctorale au département de génétique médicale et au département de pédiatrie de l'UBC, et à l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique dans un communiqué. "Il s'agit d'une découverte importante, car elle suggère que les carences en nutriments peuvent rendre l'environnement intestinal plus propice au développement de la résistance aux antibiotiques, ce qui est un problème de santé mondial majeur."

Lutter contre la malnutrition pour freiner l'antibiorésistance

L'antibiorésistance est souvent attribuée à l'utilisation abusive des antibiotiques. Toutefois, ces travaux, présentés dans Nature Microbiology, révèlent que le traitement des carences en micronutriments pourrait aussi être un moyen de lutter contre ce phénomène. Selon l'équipe de recherche, il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir et traiter la malnutrition, en particulier chez les jeunes enfants, pour lutter contre le fléau mondial que représente la résistance aux antibiotiques.

"À l'échelle mondiale, environ 340 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de multiples carences en micronutriments, qui non seulement affectent leur croissance, mais modifient également de manière significative leur microbiome intestinal", explique la Dr. Littlejohn. "Nos conclusions sont particulièrement préoccupantes, car on prescrit souvent à ces enfants des antibiotiques pour les maladies liées à la malnutrition. Ironiquement, leur microbiome intestinal peut être préparé pour la résistance aux antibiotiques en raison des carences sous-jacentes en micronutriments."