Antibiotiques : trop de prescriptions pour les enfants

L'ESSENTIEL En 2021, 80 % des prescriptions d’antibiotiques ont été réalisées en soins de ville avec un pic en fin d’année lors du retour des infections hivernales.

Les antibiotiques sont uniquement efficaces contre les infections bactériennes.

Près de 700 prescriptions d’antibiotiques pour 1.000 habitants ont été délivrées au cours de l’année 2021 (hors hospitalisations), soit une augmentation de 6 % par rapport à 2020, selon Santé publique France. Dans un communiqué publié le 2 novembre, l’organisme a indiqué que la France est le quatrième pays européen le plus consommateur d’antibiotiques après la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie.

Une hausse importante des prescriptions d’antibiotiques en 2021

Une baisse accélérée des prescriptions d’antibiotiques avait été constatée en 2020. Ce phénomène était lié aux confinements, à l’instauration des gestes barrières et à la diminution des consultations médicales. Cependant, "l’année 2021 s’est accompagnée d’une reprise des infections hivernales courantes, des consultations médicales et des prescriptions d’antibiotiques, particulièrement au dernier trimestre", a souligné Santé publique France.

Pour le Docteur Alexandre Bleitbreu, infectiologue, le relâchement des gestes barrières a également favorisé le retour des infections hivernales, et donc des prescriptions d’antibiotiques. Avec la reprise intensive des consultations médicales, les professionnels de santé peuvent aussi se retrouver surchargés. "Comme on n'a pas cette culture d'attendre 48h, de voir comment les choses évoluent, de tester avec des tests rapides, et bien ça amène à une surconsommation d’antibiotiques", a-t-il déclaré lors de son passage au JT de 20 heures de TF1.

Prescriptions d’antibiotiques : une évolution importante chez les jeunes enfants

Les enfants âgés de 0 à 4 ans font partie des populations les plus concernées par cette hausse des prescriptions d’antibiotiques. "Elles ont augmenté pour revenir quasiment au même niveau qu’en 2019, avant la pandémie de COVID-19", a complété Santé publique France.

Le rapport montre également que certaines idées reçues ont la vie dure. Une majorité des Français interrogés estiment que les antibiotiques sont utiles pour traiter les pathologies virales comme la grippe, l’angine virale ou la bronchiolite, alors que ces traitements sont inefficaces contre les infections dues à des virus.

Les antibiotiques sont généralement prescrits en cas d'infection bactérienne, mais une utilisation fréquente et inappropriée de ces médicaments peut entraîner une résistante bactérienne. Ils deviennent alors inefficaces contre les infections bactériennes ciblées.