Les tâches du quotidien vous maintiennent en forme, surtout après 65 ans

L'ESSENTIEL Selon l'INSERM : "les personnes qui ont une activité physique équivalente à une heure et demie de marche quotidienne, à un rythme normal, ont un risque de mortalité réduit de plus de 30 % par rapport aux personnes qui n’atteignent pas ce niveau d’activité."

Il est recommandé d'augmenter au maximum notre temps d'activité physique pour éviter au mieux d'être inactif, soit sédentaire.

La marche, le ménage ou encore le jardinage peuvent constituer une activité physique légère.

Il est recommandé à chacun de pratiquer un sport adapté à son âge et à ses capacités physiques pour améliorer sa santé. Les activités physiques du quotidien, telles que la marche, les tâches domestiques ou le jardinage, ne sont pas à négliger à partir d'un certain âge. Une étude menée sur près de 20 ans a permis de confirmer qu'il n'y a pas d'activité inutile pour notre santé. Ce bénéfice est encore plus marqué chez les femmes, les diabétiques et les hypertendus. Les chercheurs ont constaté que chez ces populations, le taux de décès était significativement inférieur à celui des personnes qui n'atteignent pas le niveau d'activité physique recommandé.

Un risque de mortalité réduit chez les personnes qui bougent

Les chercheurs ont observé que les personnes ayant une activité physique équivalente à 1h30 de marche quotidienne, à un rythme normal, ont un risque de mortalité réduit de plus de 30 % par rapport à celles qui ne pratiquent aucune activité. De plus, ce bénéfice est 2,5 fois plus important lorsqu'elle dure plus de 3 heures. Ces résultats confirment les recommandations de l’OMS qui préconisent aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine, par périodes d'au moins 10 minutes.

La sédentarité, l'ennemi numéro 1

L'augmentation du risque de mortalité, les maladies cardiovasculaires, les cancers du côlon, du poumon et de l'endomètre, le diabète de type 2 et l'augmentation de l'anxiété, de la dépression et des troubles musculo-squelettiques sont autant de risques causés par la sédentarité. Le fait de rester inactif pendant de longs moments peut se répercuter même chez des personnes sportives. Les résultats soulignent l'importance de rester actif même si l'on ne peut pas pratiquer un sport intensif. Et ainsi, augmenter la quantité d'activité physique légère, notamment en favorisant la marche plutôt que la voiture par exemple, les tâches ménagères... , afin de réduire le temps de sédentarité au maximum.