Seniors : être actif améliore la qualité de vie

L'ESSENTIEL Plus les seniors sont sédentaires, plus leur qualité de vie diminue.

Cela augmente le risque d'hospitalisation, de difficultés à récupérer et de décès.

La marche à pied, le jardinage et le vélo font partie des activités permettant aux personnages âgées de bouger plus.

Bouger c’est bon pour la santé et quel que soit l’âge ! L’Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes de plus de 65 ans de consacrer au moins 150 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée, ou bien 75 min à une activité d’intensité soutenue. L’OMS rappelle que la sédentarité augmente le risque de décès et de maladie. Dans une recherche récente, des chercheurs démontrent qu’elle contribue aussi à la dégradation de la qualité de vie. Leurs travaux sont publiés dans Health and Quality of Life Outcomes.

Comment évaluer le niveau d’activité physique des seniors ?

Cette équipe de recherche était composée de chercheurs de l'Université de Cambridge. Elle a examiné les niveaux d'activité physique de 1.433 participants âgés de 60 ans et plus avec des accéléromètres. En parallèle, les scientifiques ont recueilli différentes informations permettant d’en savoir plus sur leur qualité de vie, comme leur niveau de douleur, leurs hospitalisations potentielles ou leur humeur. Ces données ont permis aux chercheurs de mettre au point une échelle de la qualité de vie, allant de 0 à 1. "Des scores de qualité de vie inférieurs sont liés à un risque accru d'hospitalisation, une moins bonne récupération après celle-ci et un risque plus élevé de décès", précisent les auteurs. En moyenne, les participants ont été suivis pendant six ans.

Sédentarité vs activité physique : quelles conséquences sur la qualité de vie ?

L’analyse des informations récoltées montre qu’une heure d’activité physique supplémentaire par jour était associée à une augmentation de 0,02 du score de qualité de vie. "Pour chaque minute par jour de moins d'activité physique modérée à vigoureuse en comparaison à la première année d’évaluation, les scores de qualité de vie ont chuté de 0,03, observent les chercheurs. Cela signifie qu'un individu qui a consacré 15 minutes de moins par jour à une telle activité a vu son score chuter de 0,45." Lorsqu’ils ont analysé les effets des comportements sédentaires sur la qualité de vie, les auteurs ont fait le même constat : plus les seniors passaient de temps à faire des activités sédentaires, plus leur qualité de vie était dégradée.

De manière générale, les scientifiques ont constaté une augmentation de la sédentarité des participants au fil des années. "En moyenne, six ans après leur première évaluation, les hommes et les femmes pratiquaient environ 24 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse de moins par jour, notent-ils. Dans le même temps, le temps total de sédentarité a augmenté en moyenne d'environ 33 minutes par jour pour les hommes et d'environ 38 minutes par jour pour les femmes."

Seniors : comment bouger davantage ?

Pour les auteurs, les conclusions de cette étude sont claires : il faut encourager les personnes âgées à rester actives. Cela passe donc par une diminution du temps passé assis, à regarder la télévision ou à lire, et par davantage de temps consacré à bouger. Ils suggèrent cinq activités, faciles à réaliser : de la marche rapide quotidiennement, pendant vingt minutes dans l’idéal, du jardinage, des balades à vélo, de la danse ou du tennis. L’amélioration de la qualité de vie peut être une notion abstraite, le Dr Dharani Yerrakalva, auteur principal de cette étude, l’explicite : "une activité physique plus importante réduit la douleur dans des troubles courants comme l'arthrose, (…) améliore la force musculaire" et "la dépression et l'anxiété (…) peuvent être réduites en étant plus actif et moins sédentaire". D'après l'OMS, la sédentarité est la quatrième cause de décès prématuré dans le monde.