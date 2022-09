Seniors : pour être heureux, soyez actifs !

Bouger plus pour sourire plus. D’après une étude, publiée récemment dans JAMA Psychiatry, les personnes âgées actives sont plus heureuses. Ce n’est pas tant l’intensité de l’activité qui compte, mais le fait de conserver un rythme, soit se lever tôt et être en activité tout au long de la journée.

Un suivi de l’activité quotidienne

Dans le cadre de cette étude, dirigée par Stephen Smagula, professeur adjoint de psychiatrie et d'épidémiologie à l’université de Pittsburgh (États-Unis), 1.800 personnes âgées de plus de 65 ans ont été recrutées. Les participants devaient porter des accéléromètres, des dispositifs de détection de mouvement souvent présents dans les smartphones, sur leurs poignets, pendant sept jours pour mesurer leur activité. En parallèle, ils ont rempli des questionnaires pour que les scientifiques puissent recenser les symptômes de dépression et évaluer leur fonction cognitive.

L'analyse des données montre que 37,6 % des participants se levaient tôt le matin, restaient actifs tout au long de la journée et avaient des routines quotidiennes. "Beaucoup d'adultes âgés ont des habitudes solides, constate Stephen Smagula, ils se lèvent avant 7 heures du matin en moyenne, ils restent actifs environ 15 heures par jour. Ils ont également tendance à suivre ce même schéma jour après jour." Ces participants étaient globalement plus heureux que les autres, et avaient une meilleure fonction cognitive. Un autre tiers des participants (32,6%) avait également une routine quotidienne, mais ils étaient actifs pendant 13 heures par jour en moyenne, parce qu'ils se levaient plus tard le matin ou se couchaient plus tôt le soir. "Ce groupe avait plus de symptômes de dépression et une cognition plus faible que les lève-tôt", notent les auteurs. Enfin le dernier tiers des participants n’avait pas de routine, leurs périodes d’activité étaient irrégulières dans la journée et parfois différentes selon les jours. Ces adultes avaient les taux de dépression les plus élevés de l’étude et les plus mauvais résultats aux tests cognitifs.

"Les gens pensent souvent que l'intensité de l'activité est importante pour la santé, mais c'est peut-être la durée de l'activité qui compte le plus, souligne Stephen Smagula. C'est une façon différente de penser à l'activité : vous n'avez peut-être pas besoin de sprinter ou de courir un marathon, mais simplement de faire des activités tout au long de la journée."

Une relation à double sens

Pour l’auteur principal de cette étude, la relation entre la santé mentale et les schémas d'activité va probablement dans les deux sens : la dépression ou les troubles cognitifs peuvent rendre plus difficile le suivi d'une routine, et inversement, un rythme d'activité perturbé peut aggraver les symptômes dépressifs. Avec son équipe, il travaille sur des modèles d’intervention pour améliorer la santé mentale des personnes âgées, en leur proposant différents types de routine. Mais il formule d’ores et déjà des conseils à destination des seniors : se lever et se coucher aux mêmes heures tous les jours. "Il faut aussi avoir un plan réaliste pour rester actif toute la journée, estime-t-il. Cela peut être très difficile, surtout si vous ressentez de la douleur ou si vous vous remettez d'une blessure, il est donc important d'être raisonnable avec vous-même", a-t-il ajouté.