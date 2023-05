Faire de l'exercice augmente le seuil de tolérance à la douleur

L'ESSENTIEL L'étude montre que les personnes physiquement actives ont une tolérance à la douleur plus élevée que les sédentaires.

L'augmentation de l'activité physique au fil du temps est associée à un niveau global plus élevé de tolérance à la douleur.

Cette découverte pourrait aider à soulager ou prévenir les douleurs chroniques.

Faire de l'exercice ne serait pas uniquement un moyen de garder la forme et la santé. Cela aiderait aussi à augmenter votre seuil de tolérance à la douleur. Voici les conclusions d'une étude menée par une équipe de l'hôpital universitaire de Norvège du Nord et publiée dans la revue PLOS ONE le 24 mai 2023.

Un lien découvert entre activité physique et la tolérance à la douleur

Pour comprendre la relation entre l'activité physique et la douleur, les chercheurs ont analysé les dossiers de plus de 10.000 adultes, qui ont participé à la vaste étude norvégienne de Tromsø. Les données comprenaient les niveaux d'exercices autodéclarés des volontaires ainsi que leur seuil de tolérance à la douleur. Ces derniers étaient évalués par des tests comme plonger la main dans l'eau froide. Les scientifiques ont utilisé les informations recueillies lors de deux séries de la grande enquête nationale : l'une menée de 2007 à 2008 et l'autre de 2015 à 2016.

L'analyse statistique des données a montré que les participants qui ont déclaré être physiquement actifs dans l'un ou l'autre des cycles de l'étude de Tromsø, avaient une tolérance à la douleur plus élevée que ceux qui ont indiqué avoir un mode de vie sédentaire dans les deux cycles. De plus, les participants qui étaient constamment actifs ou qui avaient augmenté leur activité au fil du temps, pouvaient supporter des souffrances plus importantes.

Douleur chronique : l'exercice, une solution thérapeutique possible ?

La douleur chronique est un problème de santé courant et persistant qui peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie. "Sur la base de leurs découvertes, les chercheurs suggèrent que l'augmentation de l'activité physique pourrait être une stratégie potentielle pour soulager ou conjurer la douleur chronique", précise le communiqué de l'établissement de recherche.

Néanmoins, les scientifiques indiquent que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer s'il existe effectivement une relation de cause à effet entre l'activité et la tolérance à la douleur, mais aussi pour évaluer les applications thérapeutiques potentielles.