Douleur chronique : prudence avec les traitements à base d’anti-dépresseurs

L'ESSENTIEL Les antidépresseurs sont parfois prescrits pour soulager les douleurs chroniques.

Mais une étude montre qu’il existe peu de preuves scientifiques de leur efficacité et de leur innocuité.

Ses auteurs appellent les autorités sanitaires à revoir leurs recommandations.

Les anti-dépresseurs ne sont pas réservés au traitement de la dépression. Ils peuvent aussi être administrés aux personnes souffrant de douleurs chroniques. Mais une étude de Cochrane, une association qui produit des revues d’études scientifiques, montre que ces médicaments ne sont pas toujours adaptés à cette prescription. D’après leur analyse, la plupart des antidépresseurs prescrits dans le cadre de la douleur chronique manquent de preuves fiables d'efficacité ou d’innocuité.

Anti-dépresseur et douleur chronique : une vaste enquête sur l’efficacité de ces médicaments

Il s’agit de la "plus grande enquête jamais menée sur les antidépresseurs utilisés pour la douleur chronique" selon ces scientifiques britanniques. La revue Cochrane, dirigée par des scientifiques de plusieurs universités britanniques, a examiné 176 essais portant sur près de 30.000 patients : tous s’intéressaient aux antidépresseurs et à la douleur chronique. Le Dr Hollie Birkinshaw, chercheuse à l'Université de Southampton, explique : "Bien que des enquêtes antérieures montrent que certains antidépresseurs pourraient soulager la douleur, il n'y a jamais eu d'étude approfondie examinant tous les médicaments dans toutes les maladies chroniques."

Douleur chronique : comment analyser les effets des anti-dépresseurs ?

Pour remédier à ce manque de données scientifiques, les chercheurs se sont concentrés sur les médicaments couramment prescrits, comme l'amitriptyline, la duloxétine, la fluoxétine, le citalopram, la paroxétine et la sertraline. "L'amitriptyline est l'un des antidépresseurs les plus couramment prescrits pour la gestion de la douleur dans le monde, précisent les auteurs. Au cours des 12 derniers mois, environ dix millions d'ordonnances ont été délivrées à des patients en Angleterre à la dose de 10 mg, recommandée pour la douleur." L'équipe a évalué les essais à l'aide d'une méthode statistique spécifique pour pouvoir estimer les effets des médicaments.

Antidépresseurs et douleur chronique : un manque de preuves scientifiques

Parmi ces différents produits, seule la duloxétine présentait des preuves fiables de soulagement de la douleur, estiment les auteurs. Son efficacité est démontrée pour la fibromyalgie, les douleurs musculo-squelettiques et neuropathiques. Pour le reste, les preuves d’efficacité et d’innocuité sont insuffisantes, selon leurs conclusions. "Il s'agit d'un problème de santé publique mondial, commente, l'auteur principal de cette recherche, le professeur Tamar Pincus de l'Université de Southampton. La douleur chronique est un problème pour des millions de personnes à qui l'on prescrit des antidépresseurs sans preuves scientifiques suffisantes de leur efficacité, ni une compréhension de l'impact à long terme sur la santé." Pour son collègue, le statisticien Gavin Stewart, les autorités de santé doivent prendre en compte ces nouvelles conclusions et mettre à jour leurs directives. "Les modalités de traitement actuelles sont difficiles à justifier", estime-t-il. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, un tiers des personnes dans le monde souffrent de douleurs à long terme.