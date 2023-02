Douleurs chroniques : certains antidépresseurs ne seraient d'aucune utilité

L'ESSENTIEL Une douleur chronique entraîne ou aggrave souvent des troubles psychologiques (dépression, anxiété).

Divers facteurs environnementaux du patient (entourage familial, amis) peuvent renforcer les comportements entretenant la douleur chronique.

De nombreuses personnes ignorent que certains antidépresseurs, qui sont utilisés contre la dépression, sont également prescrits pour traiter certaines douleurs chroniques. Pour rappel, ces sensations désagréables ressenties dans une ou plusieurs parties du corps persistent ou réapparaissent pendant plus de 3 mois. Pour l’heure, leur traitement n’est pas optimal. C’est pourquoi l’utilisation des antidépresseurs pour les atténuer a augmenté au fil du temps. Mais que sait-on de leur efficacité ? Pour répondre à cette question, des chercheurs de l’université de Warwick (Royaume-Uni) ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue The British Medical Journal.

Huit classes d'antidépresseurs et 22 douleurs chroniques analysés

Dans le cadre de leurs travaux, ils ont examiné la sécurité et l'efficacité des antidépresseurs dans le traitement de la douleur chronique. Pour cela, les scientifiques ont passé en revue 26 cohortes, réalisés de 2012 à 2022, impliquant plus de 25.000 personnes. Les recherches en question ont pris en compte huit classes d'antidépresseurs et 22 douleurs chroniques, y compris le mal de dos, la fibromyalgie, les maux de tête, la douleur post-opératoire et le syndrome du côlon irritable.

Douleurs chroniques : l’efficacité des antidépresseurs tricycliques est inconnue

D’après les auteurs, certaines classes d'antidépresseurs n’étaient d’aucune utilité pour traiter certaines douleurs. Dans le détail, ils ont découvert que les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) se sont montrés efficaces pour atténuer le mal de dos, l'arthrose du genou, les douleurs post-opératoires, la fibromyalgie et les douleurs neuropathiques. En revanche, pour les antidépresseurs tricycliques, qui servent à soulager une douleur persistante, les résultats ont révélé que l'on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils sont efficaces, ni même s'ils le sont pour la plupart des maux.

"Aider les patients à gérer leur douleur sans dépendre des ordonnances"

"Le rôle des antidépresseurs dans le traitement des douleurs chroniques est plus limité qu'on ne le pensait auparavant. Les antidépresseurs peuvent avoir des effets secondaires désagréables que les patients veulent éviter. Nous devons redoubler d'efforts pour aider les patients à gérer leur douleur et à vivre mieux, sans dépendre des ordonnances", a précisé Martin Underwood, auteur de l’étude, dans un communiqué.