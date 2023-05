Dépression et stress : vers un nouveau médicament miracle ?

L'ESSENTIEL Les médicaments antidépresseurs ne sont pas toujours efficaces et ils peuvent engendrer des effets secondaires.

Des chercheurs japonais ont trouvé un nouveau traitement potentiel : le KNT-127.

Cette molécule a des effets bénéfiques sur le stress et la dépression.

Une personne sur cinq sera concernée par la dépression au cours de sa vie. Des médicaments permettent de la soigner, mais selon l’Inserm, ils sont inefficaces pour environ 30 % des patients. Pour cette raison, des chercheurs travaillent sur de nouveaux médicaments pour lutter contre la dépression, avec un risque réduit d’effet secondaire. Dans la revue spécialisée Neuropharmacology, une équipe de scientifiques japonais présente un nouveau traitement potentiel contre cette maladie psychique.

Dépression : un nouveau médicament qui agit sur des récepteurs cérébraux

"La plupart des médicaments antidépresseurs existants sont lents, sujets au développement d'une résistance et ont des effets secondaires graves, exigeant le besoin d'options de traitement plus efficaces", rappellent les auteurs en préambule. Leur nouveau médicament repose sur KNT-127, un agoniste des récepteurs delta-opioïdes, qui sont impliqués dans le développement de la maladie. Des études précédentes ont démontré que les agonistes de ces récepteurs permettaient de traiter la dépression, avec des effets secondaires moindres en comparaison aux autres traitements, mais leur mécanisme d’action n’était pas clair.

Des essais sur la souris pour tester ce nouvel anti-dépresseur

Pour le décrypter, cette équipe de l’université de Tokyo a utilisé des souris de laboratoire afin d’évaluer "les effets thérapeutiques et préventifs du KNT-127 dans un modèle murin souffrant de dépression". Les souris ont été exposées à un stress psychologique extrême pendant 10 min par jour, pendant dix jours. Ensuite, le KNT-127 a été administré aux souris pour évaluer son efficacité.

"L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, la neurogenèse hippocampique et la neuroinflammation sont considérés comme les principaux facteurs des processus menant au développement de la dépression", précisent les auteurs. Ils se sont donc intéressés aux effets de la molécule sur ces différents paramètres pour comprendre son fonctionnement.

Les chercheurs ont constaté que l’administration prolongée de KNT-127 pendant et après une période de stress améliorait significativement "l'interaction sociale et les niveaux de corticostérone sérique, une hormone sécrétée sous stress chez la souris". Pour les auteurs, cette action pendant et après la période de stress montre qu’il peut avoir des effets anti-stress mais aussi antidépresseur. Ils ont aussi remarqué que ce produit permet de prévenir l’inflammation et la mort neuronales, qui sont associées au stress et à la dépression.

KNT-127 : de futures recherches sont nécessaires pour en faire un antidépresseur

"Les patients souffrant de dépression doivent souvent faire face à des situations où ils ne peuvent pas éviter les environnements stressants, même pendant le traitement, rappelle Akiyoshi Saitoh, auteur principal de l’étude. Par conséquent, nous pensons que l'effet anti-stress supplémentaire pendant la période de traitement a une signification clinique importante." Il espère que ces découvertes permettront de développer de nouveaux traitements, pour offrir plus de possibilités aux personnes concernées par la dépression.