Santé mentale : l’exercice physique serait plus efficace que les médicaments

L'ESSENTIEL Faire du sport améliorerait les symptômes de pathologies de santé mentale.

Tous les sports seraient bénéfiques.

Les bienfaits seraient observables très rapidement.

Une personne sur cinq a souffert ou souffrira d’une dépression au cours de sa vie, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Pour soigner ce problème de santé mentale, les patients peuvent se voir administrer des traitements antidépresseurs. Toutefois, ceux-ci ne sont efficaces que dans 70 % des cas…

Faire de l’activité physique pour soigner la dépression

Selon une nouvelle étude de l'University of South Australia, publiée dans la revue British Journal of Sports Medicine, faire du sport serait plus efficace que les médicaments en ce qui concerne certaines pathologies liées à la santé mentale comme la dépression ou l’anxiété.

La dépression peut survenir à tout âge. Elle se caractérise par une succession d’épisodes dépressifs caractérisés qui se traduisent des symptômes tels que la tristesse pathologique ou la perte de plaisir. Pour l’anxiété, quand elle est permanente, on parle de troubles anxieux qui se manifestent par des symptômes multiples et très variés tant psychologiques que physiques : angoisses, peurs, irritabilité, etc.

Les chercheurs australiens ont fait le lien l'effet bénéfique de l'activité physique et la santé psychique en analysant les données de précédents travaux qui, au total, regroupent 128.119 participants. Dans le détail, les scientifiques ont observé que le sport améliore les symptômes 1,5 fois plus que les traitements. Et les résultats seraient assez rapides, car, en douze semaines - et parfois moins - il y avait une amélioration des symptômes de santé mentale.

Santé mentale : une amélioration des symptômes avec tous les sports

Ce sont surtout les personnes souffrant de dépression, de dépression post-partum, les femmes enceintes, les patients atteints du Sida ou d’une maladie rénale, mais aussi les individus en bonne santé qui présentaient les meilleures améliorations.

“Tous les types d'activité physique et d'exercice sont bénéfiques, y compris (...) la marche, le Pilates et le yoga, explique le Dr Ben Singh, l’un des auteurs. La recherche montre qu'il ne faut pas faire beaucoup d'exercice pour qu’il y ait un bénéfice pour la santé mentale.”

Les chercheurs plaident ainsi pour que le sport soit mieux intégré au suivi des personnes ayant des problèmes de santé mentale.