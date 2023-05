Le stress peut vous faire perdre 30 ans de vie !

L'ESSENTIEL D’après des chercheurs, le stress fait perdre un nombre d’années de vie non négligeable à notre organisme.

En effet, il augmente l’âge biologique et nous rend plus susceptibles de développer des maladies dues au stress et même de mourir.

Un moyen d’inverser les effets délétères du stress est de se reposer expliquent les chercheurs.

30 ans ! C’est le nombre d’années de vie que peut nous faire perdre le stress quotidien, d’après des chercheurs qui ont publié une étude dans la revue scientifique Cell Metabolism.

Le stress nous fait vieillir plus rapidement

Dans l’étude, les scientifiques expliquent que contrairement à l’âge chronologique ( le nombre d’années de vie), l’âge biologique est fluctuant : il correspond à celui de notre organisme en fonction de notre forme et de notre santé, et il n’est pas statique, ni en augmentation constante.

Il dépend en effet de plusieurs facteurs. Des périodes de stress intense comme une infection, une opération chirurgicale importante, un changement de mode de vie, une grossesse… peuvent altérer l’ADN et nous rapprocher de la mort plus rapidement, expliquent les auteurs.

Le stress peut provoquer des maladies physiques et mentales

Le stress est la réponse naturelle de l’organisme face à une menace et peut être utile ponctuellement pour réagir rapidement et se mettre en sécurité si besoin, par exemple. Mais ce phénomène d’alerte n’est pas anodin pour l’organisme : il augmente les taux de cortisone qui accélèrent le rythme cardiaque et provoquent une tension musculaire.

En outre, lorsque le stress devient récurrent voire permanent, on parle de stress chronique, et il est particulièrement néfaste pour l’organisme, la santé physique et mentale. Le stress est ainsi l'une des principales causes de maladie et de mortalité dans le monde, rappellent les scientifiques.

En France, 9 Français sur 10 se disent touchés par le stress et 200.000 nouvelles maladies causées par le stress (comme les maladies, cardiovasculaires ou digestives ou encore des troubles mentaux) sont déclarées chaque année d’après une étude de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Se reposer après un stress est indispensable

Pour mener leurs travaux, les chercheurs ont soumis des souris à un stress prolongé, ce qui a augmenté leur âge biologique. La bonne nouvelle selon les chercheurs, c’est qu’il existe une solution assez simple pour le restaurer : le repos. En effet, mises au repos sur une période équivalente au temps de stress, les souris ont “rajeunis”.

Une découverte qui peut permettre de ne pas culpabiliser lors des moments de détente !