Dépression : la poudre de thé matcha a des effets antidépresseurs

L'ESSENTIEL Selon une étude japonaise, la poudre de thé matcha a des effets antidépresseurs.

Ce thé japonais traditionnel aide à activer les neurones dopaminergiques, ce qui améliore les symptômes dépressifs chez les souris.

En revanche, le thé matcha semble n’avoir eu aucun effet chez les souris qui n'avaient pas de tendance anxieuse.

Le matcha est très souvent intégré à la liste des aliments bons pour la santé. Cette boisson japonaise traditionnelle est fréquemment mise en avant pour ses bienfaits sur l’humeur et les performances mentales.

Les chercheurs de l’université de Kumamoto (Japon) ont souhaité évaluer les effets antidépresseurs de la poudre de thé matcha. Leur découverte a été publiée dans le journal Nutrients.

Le thé matcha a eu un effet antidépresseur sur des souris stressées

La dépression est l’un des troubles psychiques les plus répandus au monde. Toutefois, ces mécanismes restent assez mystérieux. L’un de ceux identifiés est une réduction fréquente de la dopamine dans le cerveau. Des études précédentes ayant démontré que la consommation de matcha améliore le comportement anxieux chez la souris en activant la fonction dopaminergique via la signalisation des récepteurs dopaminergiques D1. Pour vérifier si la poudre de ce thé avait des effets antidépresseurs, le Dr Yuki Kurauchi de l'université de Kumamoto a travaillé avec deux groupes de souris : l’un était tolérant au stress et l’autre non. Les 190 rongeurs étaient tous isolés seuls pendant une semaine. De la poudre de thé matcha était ajoutée à leur eau.

"L'administration orale d'une suspension de thé matcha a semblé réduire les niveaux de dépression chez les souris sensibles au stress. Cela a été révélé par leurs performances dans les tests de suspension caudale (être suspendu par la queue, NDLR) qui sont couramment utilisés pour évaluer la dépression chez la souris", expliquent les scientifiques dans le communiqué de leur université paru le 16 mars 2023.

Le Dr Kurauchi qui a dirigé ces travaux ajoute : "le thé matcha a réduit le temps d'immobilité uniquement chez les souris sensibles au stress qui ont subi un plus grand stress dû à l'isolement social et ont présenté un comportement de type dépression plus élevé, par rapport aux souris tolérantes au stress”.

Dépression : comment le thé matcha agit-il sur l’humeur ?

Une analyse supplémentaire a permis de comprendre l’action de la poudre de matcha. Les scientifiques ont repéré une activation du cortex préfrontal et du noyau accumbens chez les souris sensibles au stress qui avaient bu du thé Matcha. "Ces régions forment une partie importante du circuit dopaminergique et sont cruciales pour contrôler les niveaux de dopamine dans le cerveau. Leur activation (indiquée par une hausse du nombre de cellules exprimant la protéine c-Fos, considérée comme un marqueur important de l'activité neuronale) augmenterait généralement les niveaux de dopamine, améliorant ainsi l'humeur", expliquent les auteurs.

En revanche, le thé matcha semble n’avoir eu aucun effet chez les souris tolérantes au stress.

"Ces résultats suggèrent que la poudre de thé matcha exerce un effet antidépresseur en activant le système dopaminergique du cerveau, et cela est influencé par l'état mental de l'individu", ajoute le Dr Kurauchi.