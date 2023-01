Dépression : soutenir ses proches peut empêcher sa survenue

L'ESSENTIEL La déprime - qui correspond à un moment où le moral est moins bon - est à différencier de la dépression qui se présente comme une succession d’épisodes dépressifs caractérisés.

Les traitements contre la dépression sont efficaces dans 70 % des cas, selon l’Inserm.

Une personne sur cinq a souffert ou souffrira d’une dépression au cours de sa vie, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette maladie psychique peut toucher tout le monde, à tout âge. Elle se caractérise par différents symptômes : tristesse, perte de l’élan vital, idées noires voire de mort, angoisse, fatigue, etc.

Le soutien amical et familial réduit les risques de dépression

Selon l’Assurance maladie, "la dépression est le résultat de plusieurs mécanismes encore mal connus”. Parmi eux, il y a notamment les situations ou les événements difficiles de la vie, comme la perte de son emploi, un décès dans son entourage, une rupture, etc.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue American Journal of Psychiatry, montre que les personnes qui ont du soutien familial ou amical lors de moments difficiles auraient moins de risques de souffrir de dépression. Cela serait aussi vrai pour les personnes qui ont une vulnérabilité à déprimer d'origine génétique.

Lors de leurs travaux, les chercheurs de l’University of Michigan, aux États-Unis, ont étudié les données de 1.011 étudiants en première année de médecine et de 435 hommes et femmes dont le compagnon ou la compagne étaient décédés récemment. Deux situations qui, pour des raisons différentes, peuvent être à l’origine de dépression.

Résultats : les étudiants avaient une augmentation de 126 % des syndromes dépressifs au cours de leur première année de médecine tandis que, chez les personnes qui venaient de perdre leur conjoint/e, ce pourcentage était de 34 %, comparativement à avant le décès.

Comment soutenir son entourage ?

Dans chacun des groupes, les scientifiques ont constaté que ceux qui souffraient le moins de dépression étaient ceux qui étaient les plus soutenus par leur entourage. Ainsi, ils estiment que le rôle des proches est essentiel pour ceux qui traversent un moment difficile.

Aider un proche peut avoir différentes formes. Il peut s’agir d’un soutien matériel - aide au ménage, à la garde d’enfants, aux courses - ou psychologique, c’est-à-dire être à l’écoute, demander des nouvelles régulièrement, etc. Autant d’attentions qui permettent à la personne de ne pas se sentir seule et de pouvoir extérioriser ce qu’elle ressent.

Évidemment, l’idéal est d’allier cela à un suivi professionnel, avec un psychologue ou un psychiatre, qui pourra décider d’un traitement médicamenteux si cela est nécessaire. En effet, les formes les plus graves de dépression peuvent être très dangereuses. Selon l’Inserm, le risque de suicide est multiplié par 30 au cours d’un épisode dépressif. Et pour cause, 10 à 20 % des personnes souffrant de cette maladie meurent par suicide.