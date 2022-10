Dépression : ces aliments du quotidien augmentent les coups de blues

L'ESSENTIEL Une personne sur huit dans le monde présente un trouble mental d’après l’OMS.

Une alimentation saine et équilibrée permet de conserver une bonne santé mentale.

L’automne rime souvent avec moral en berne du fait des températures qui baissent et de la luminosité qui se fait plus rare… et le passage à l’heure d’hiver prévu ce weekend ne va sans doute pas arranger les choses, surtout pour ceux qui souffrent de dépression saisonnière.

Pour aborder cette période le plus sereinement possible, il est judicieux d’éviter certains aliments aux effets délétères sur la santé mentale. C’est le cas notamment des produits transformés.

Les aliments transformés sont présents dans la plupart des produits en supermarchés

En effet, d’après une étude américaine menée par des chercheurs du Schmidt College of Medicine de la Florida Atlantic University (FAU) sur l’impact de ce type d’aliments sur la santé mentale, les personnes qui consomment de grandes quantités d'aliments ultra-transformés présentent davantage d'anxiété et de moments ponctuels de déprime.

Par aliments ultra-transformés les scientifiques regroupent tous les aliments industriels contenant des substances transformées (huiles, graisses, sucres, amidon, isolats de protéines) ainsi que des arômes, des colorants, des émulsifiants et d'autres additifs.

C'est le cas notamment des sodas, de tous les plats préparés et des snacks sucrés et salés, d’après le site gouvernemental Manger Bouger qui en dresse une liste exhaustive. Ces aliments représentent désormais près de 70 % des produits industriels étiquetés et emballés des supermarchés, d’après Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire.

Les aliments transformés sont dangereux pour la santé physique et mentale

Pratiques, peu coûteux, rapides à préparer ou prêts à consommer et résultant d'importants "processus physiques, biologiques et chimiques", ils sont déficients en aliments naturels et impactent la santé physique en participant notamment à la prise de poids et à l’obésité.

"L'ultra-transformation des aliments appauvrit leur valeur nutritionnelle et augmente également le nombre de calories, car les aliments ultra-transformés ont tendance à être riches en sucre ajouté, en graisses saturées et en sel, tout en étant pauvres en protéines, en fibres, en vitamines, en minéraux et en composés phytochimiques", a déclaré Eric Hecht, l'auteur de l'étude et professeur associé affilié au Schmidt College of Medicine de la FAU.

Mais l’impact sur le psychisme est également réel puisque ces aliments entraînent une inflammation chronique néfaste dans notre deuxième cerveau, les intestins, qui se répercute sur la santé de notre cerveau. Ainsi, d’après l’étude, les personnes qui consommaient quotidiennement des aliments ultra-transformés présentaient des augmentations significatives des troubles anxieux et dépressifs : "Comparativement aux personnes qui consommaient le moins d'aliments ultra-transformés, celles qui en consommaient le plus étaient 80 % plus susceptibles de présenter des symptômes de dépression légère ou plus sévère”, rapportent les chercheurs. Les "jours de tristesse" recensés par les chercheurs étaient 20 % plus nombreux pour les consommateurs de plats industriels.

Pour les reconnaître, le site gouvernemental Manger Bouger propose quelques astuces et conseils pour s’y retrouver, les éviter et ainsi rester dans son assiette : bien lire les étiquettes et traquer la présence d’additifs, émulsifiants ou simplement des ingrédients (maltodetxrine, huiles hydrogénées, amidon modifié…) réservés à l’usage industriel et qui ne sont pas utilisés en cuisine à la maison.