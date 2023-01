Dépression : être gentil envers les autres réduirait les symptômes

L'ESSENTIEL À l’échelle mondiale, il est estimé que 5 % des adultes souffrent de dépression.

Près de 8 % des adolescents entre 12 et 18 ans seraient atteints de cette maladie psychique.

Se sentir déprimé, éprouver un mal-être ou avoir une baisse de moral n'est pas toujours synonyme de dépression.

Faire preuve de gentillesse permet de vivre plus longtemps, en réduisant le risque de développer des maladies cardiovasculaires et en diminuant la réponse au stress. C’est ce qu’avaient montré des recherches parues en 2019. Récemment, des scientifiques de l’université d’État de l’Ohio (États-Unis) ont révélé qu’être gentil entraînait une amélioration des symptômes chez les personnes atteintes de dépression et d'anxiété.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue The Journal of Positive Psychology. "Le lien social est essentiel au bien-être. Il est souvent altéré chez les patients souffrant de troubles anxieux ou dépressifs. Pourtant, les thérapies comportementales et cognitives (TCC) peuvent être inefficaces pour améliorer le lien social", a écrit l’équipe.

Dépression : comparer l’efficacité des TCC et des bonnes actions

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont recruté 122 adultes qui présentaient des symptômes modérés à graves de dépression, d'anxiété et de stress. Les participants ont été répartis en trois groupes.

Les membres de deux groupes ont bénéficié de thérapies comportementales et cognitives pour traiter la dépression. Ils devaient planifier des activités sociales deux jours par semaine ou se concentrer sur la "réappréciation cognitive". En clair, ils ont dû tenir un journal au moins deux jours par semaine qui les a aidés à identifier leurs pensées négatives et à les remplacer par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité.

Quant aux membres du troisième groupe, il leur a été demandé de faire trois bonnes actions par jour durant deux jours de la semaine. Ces actes devaient "profiter aux autres ou les rendre heureux". Parmi les bonnes actions que les participants ont déclaré avoir accomplies, on retrouve la préparation de gâteaux pour des amis, le fait de proposer à un proche de le raccompagner et le fait de laisser des messages d'encouragement à ses colocataires.

"Se concentrer sur les besoins des autres" pour aller mieux

Après cinq semaines de suivi, les patients ont été interrogés pour déterminer si les interventions étaient efficaces. Les auteurs ont constaté que les participants des trois groupes présentaient une augmentation de la satisfaction de vie et une réduction des symptômes de dépression et d'anxiété. Cependant, faire preuve de gentillesse, en faisant des bonnes actions, a permis de favoriser les liens sociaux, "ce qui est un élément important du bien-être".

"Faire des choses agréables pour les gens et se concentrer sur les besoins des autres peuvent aider les personnes souffrant de dépression et d'anxiété à oublier leurs propres symptômes de dépression et d'anxiété et se sentir mieux dans leur peau. (…) Quelque chose d'aussi simple peut être plus efficace que les autres traitements pour aider les patients dépressifs et anxieux à guérir", ont expliqué les chercheurs dans un communiqué.