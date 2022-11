Dépression : les psychédéliques comme futur traitement ?

L'ESSENTIEL Les traitements contre la dépression seraient inefficaces dans 30 % des cas, d’après l’Inserm. Dans l’Hexagone, une personne sur dix a déjà vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des douze derniers mois (Santé Publique France).

D'origine naturelle (ayahuasca, peyotl, champignons, mescaline) ou synthétique (LSD, MDMA), les psychédéliques induisent des états modifiés de la conscience avec une acuité sensorielle fortement amplifiée et désorganisée. Ils sont de plus en plus exploités dans le domaine psychiatrique pour traiter la dépression.

Les psychédéliques d’aujourd’hui seront-ils nos antidépresseurs de demain ? Si la recherche se penche sur leur effet thérapeutique depuis des années, un nouveau palier semble avoir été franchi cette semaine, avec la publication du plus grand essai clinique jamais réalisé pour évaluer - avec succès - les effets de la psilocybine, cette substance psychoactive naturellement présente dans les champignons hallucinogènes. Un gage d’espoir pour les 100 millions de personnes à travers le monde qui souffrent de dépression résistante au traitement, c’est-à-dire qui ne répondent pas à au moins deux antidépresseurs.

La psilocybine a un "effet pharmacologique" contre la dépression

Dans le cadre de leur étude, publiée dans la revue scientifique The New England Journal of Medecine (NEJM), les chercheurs ont mené des expériences sur 233 participants de 10 pays d’Europe et d’Amérique du Nord entre 2019 et 2021. Tous souffraient de dépression clinique et avaient déjà testé plusieurs traitements, en vain. Ils ont été répartis en trois groupes, chacun recevant au hasard une dose unique de psilocybine de 25 milligrammes, 10 mg ou 1 mg (ce dernier étant le groupe témoin, placebo). Installés dans des pièces spécialement conçues pour être apaisantes, ils bénéficiaient d’un accompagnement psychologique pendant toute la durée des effets psychédéliques, qui ont duré entre 6 et 8 heures. Les quelques effets secondaires observés (maux de tête, nausées...) étaient très éphémères, et aucune conséquence sur les fonctions cognitives n’a été constatée.

Trois semaines plus tard, en évaluant le niveau de dépression des volontaires avec l’échelle de Montgomery-Asberg, les chercheurs ont découvert que ceux ayant reçu une dose de 25 mg affichaient une amélioration significative de leur état comparé aux autres groupes. Environ un quart d’entre eux étaient en rémission. Preuve, selon les chercheurs, que la psilocybine (en l’occurrence la COMP360, une version synthétique développée par la start-up Compass Pathway, qui a financé la recherche) a "un véritable effet pharmacologique" pour traiter les symptômes de dépression. "Plus la dose est élevée, plus l’impact sur la dépression des gens est positif", précise le professeur Guy Goodwin, co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

Un nouveau paradigme de traitement contre la dépression

Après ces essais "de phase 2", destinés à prouver l’existence d’un effet et à évaluer le dosage, les chercheurs vont maintenant passer à la "phase 3". "La thérapie à la psilocybine peut être un nouveau paradigme de traitement pour les personnes souffrant de dépression résistante. [...] Notre tâche consiste maintenant à la tester dans des essais cliniques plus vastes, avec plus de participants, en la comparant à la fois à un placebo et à des traitements établis", explique le psychiatre James Rucker, co-auteur de la recherche.

L’association des psychédéliques et du soutien psychologique intéresse également les scientifiques. Une étude de 2021 avait déjà noté que la psilocybine, qui cible dans le cerveau certains récepteurs de sérotonine agissant sur l’humeur et l’anxiété, pouvait être aussi efficace qu’un antidépresseur... à condition que les patients suivent une session de psychothérapie en parallèle. Le psychédélique permet "une libération de la pensée et du sentiment qui, lorsqu’ils sont guidés par la psychothérapie, produisent des résultats positifs".