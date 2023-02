Déprime hivernale : 8 astuces de psy pour se rebooster

L'ESSENTIEL Selon un sondage de 2019, près d'une personne sur quatre ressent une déprime saisonnière pendant l’hiver.

Utiliser un réveil qui imite les couleurs d'un lever de soleil peut aider à sortir du lit avant le lever du soleil, d’après la psychiatre.

Même si les jours rallongent, l’hiver n’a pas dit son dernier mot et avec lui, les risques de dépression saisonnière.

L'hiver augmente le risque de dépresssion

La dépression saisonnière est un type de dépression qui survient à l’automne ou pendant l’hiver et qui serait dû à l’absence de lumière du soleil pendant cette période.

"Parmi les symptômes courants de la dépression saisonnière, citons une humeur dépressive pendant la majeure partie de la journée sur une période de deux semaines ou plus, l'absence de plaisir à faire ce que l'on aimait auparavant et des changements au niveau de l'énergie, de la motivation, du sommeil ou de l'appétit”, note Anisha Patel-Dunn, psychiatre et médecin en chef de LifeStance Health, une société américaine de santé mentale ambulatoire.

Dans un article de la chaîne CNBC, elle donne des conseils pour aider à traverser cette phase critique dont l’apogée se situe fin février. On apprend par exemple qu'adopter une routine de sommeil structurée en se levant et en se couchant à la même heure chaque jour, et ce même pendant les week-ends, est bénéfique pour éviter la dépression saisonnière.

L'alimentation et l'activité physique permettent de lutter contre la dépression saisonnière

L’alimentation est également à surveiller, puisque de nombreuses personnes touchées par la dépression saisonnière peuvent voir leur comportement alimentaire bouleversé et le poids sur la balance augmenter. Ainsi, l’experte recommande de consommer des nutriments sains tout au long de la journée et de ne pas manger de repas trop copieux juste avant de se coucher.

Et ce n’est pas parce qu’il fait froid qu’il ne faut pas prendre l’air, au contraire. "Prenez un manteau et allez dehors aussi souvent que possible et faites de l'exercice. Les recherches montrent que 30 à 45 minutes d'exercice aérobique quatre à cinq fois par semaine peuvent avoir un impact sur l'humeur et l'améliorer", affirme Anisha Patel-Dunn.

En outre, il est déconseillé de boire du café ou de l’alcool proche de l’heure du coucher, tout comme il faut éviter la lumière bleue du téléphone juste avant de se mettre au lit.

Enfin, "ne luttez pas seul", conclu la psychiatre : "Faites appel à un ami ou à un proche en qui vous avez confiance pour lui parler de ce que vous ressentez. Demandez l'aide d'un professionnel si les choses deviennent trop lourdes".