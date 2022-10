Dépression : une éducation stricte augmente le risque chez les enfants

L'ESSENTIEL Tous les jeunes ayant participé à l’étude avaient entre 12 et 16 ans. Dans les deux groupes, 11 adolescents étaient des garçons.

"Le stress subi pendant l'enfance peut entraîner une tendance générale à la dépression plus tard dans la vie en modifiant la lecture de l'ADN", selon l’équipe.

"Nous avons constaté que la perception de la sévérité des parents est un facteur déterminant dans le risque biologique de dépression à l'adolescence et plus tard". C’est ce qu’a déclaré Evelien Van Assche, chercheur à l’université de Münster en Allemagne, lors du congrès du Collège européen de neuropsychopharmacologie, qui a lieu à Vienne du 15 au 18 octobre.

44 adolescents ont rempli un questionnaire sur leur éducation

Pour parvenir à cette découverte, Evelien Van Assche et d’autres scientifiques allemands ont réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés durant le congrès. Dans le cadre de leurs travaux, ils ont recruté 21 adolescents qui ont déclaré avoir eu une éducation "positive" (par exemple, des parents qui les ont soutenu et les ont aidé à être autonomes) et 23 jeunes qui ont confié avoir eu une éducation sévère (par exemple, un comportement manipulateur, des punitions physiques, une sévérité excessive).

L’équipe a ensuite mesuré le taux de méthylation à plus de 450.000 endroits dans l'ADN de chaque participant. Les auteurs ont rappelé que la méthylation était un processus normal qui se produit lorsqu'une petite molécule chimique est ajoutée à l'ADN, modifiant la façon dont les instructions inscrites dans votre ADN sont lues. Par exemple, la méthylation peut augmenter ou diminuer la quantité d'une enzyme produite par un gène. "On sait qu'une variation accrue de la méthylation est associée à la dépression", ont-ils précisé.

Une éducation stricte modifie la lecture de l’ADN des enfants

Selon les résultats, le taux de méthylation était plus élevé chez les adolescents ayant déclaré avoir eu une éducation stricte. "Nous avons découvert que la perception d'une éducation sévère, avec des punitions physiques et de la manipulation psychologique, peut introduire un ensemble supplémentaire d'instructions sur la façon dont un gène est lu pour être 'câblé' dans l'ADN. Ces changements peuvent prédisposer l'enfant à la dépression. Cela ne se produit pas dans la même mesure si les enfants ont reçu une éducation 'positive'", a expliqué Evelien Van Assche.

Désormais, les scientifiques veulent savoir s’il est possible d’établir un lien avec un diagnostic de dépression et peut-être d’utiliser cette variation accrue de la méthylation comme un marqueur, afin d’identifier et de prévenir les personnes qui risquent davantage de développer une dépression en raison de leur éducation.