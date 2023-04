L’activité physique : le médicament universel pendant les vacances

L'ESSENTIEL L'activité physique est excellente pour la santé, l'idéal est de pratiquer 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine.

Différentes activités peuvent être complémentaires, comme la course à pied, le vélo ou la natation.

Il est également possible de pratiquer dans une salle de sports, sur différentes machines.

Quelle est la bonne « dose » de sport ? Idéalement 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine, et non pas 45 fois une minute tous les jours, comme prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Il y eut une campagne officielle sur ce sujet mais c’est totalement irréaliste.

Peut-on faire trop de sport ?

Par exemple, est-il raisonnable de courir cinq fois par semaine ? Quelle que soit l'activité pratiquée, la meilleure solution est d'acheter une montre cardio-fréquence. Choisissez la moins chère car la plupart des fonctionnalités très chères sont inutiles, le plus important est de lire attentivement les instructions, car le fonctionnement est très simple, mais il faut faire un petit calcul pour savoir quelle est la bonne fréquence pour brûler les graisses et celle qui fait fonctionner votre cœur efficacement. Vous pouvez également trouver ces informations sur internet.

Faire du sport en salle de sports ?

Très à la mode, la salle de sports est toutefois coûteuse. Pour la plupart d'entre nous, la salle de sport idéale est un endroit où nous pouvons perdre nos kilos superflus et améliorer notre condition cardiovasculaire. Dès lors, le choix ne se porte pas sur le nombre de machines, mais sur quelques équipements simples, comme des vélos ou des tapis de course... Si vous n'avez pas les moyens, il est aussi possible de le faire chez soi.

La course à pied

C'est l’activité la plus simple à pratiquer et la plus économique. Il est important de bien choisir ses chaussures. Sans acheter des modèles hors de prix, prenez-les au moins une taille au-dessus de votre pointure habituelle, car les pieds sont fragiles. Par ailleurs, il est nécessaire de ne pas pratiquer uniquement des sports faisant supporter la charge de votre poids mais d’alterner avec des activités en apesanteur.

Le vélo et la natation

Deux sports très simples et populaires.

Le vélo peut être utilisé à l’extérieur mais aussi sur des rouleaux, peu coûteux, qui le transformeront en excellent vélo d’appartement.

La natation ne nécessite que de savoir nager et de ne pas avoir peur de l’eau. Il n'y a quasiment pas de contre-indications à cette activité. Malheureusement, nous ne sommes pas un pays particulièrement nageur.

Si vous souffrez d’aquaphobie, une anxiété incontrôlable qui peut évoluer en crise de panique, conduisant parfois à la noyade, il est possible que l'origine de cette peur provienne de visions ou de témoignages d'accidents. Certains psychiatres pensent également qu’il est possible de trouver les racines de cette aquaphobie dans les bains de la petite enfance.

Il est possible de vaincre sa peur de l'eau, mais il faut avant tout éviter certains comportements stupides : obliger une personne à se baigner si elle ne le souhaite pas, lui parler de volonté lorsqu'elle vous expose ses craintes. Pour surmonter cela, vous pouvez faire appel à un psychothérapeute ou un sophrologue, ils vous apprendront des techniques de relaxation basées sur la respiration, la concentration et le relâchement du corps. Il existe également des maitres-nageurs spécialisés dans ce domaine qui dispensent des cours pour lutter contre l’aquaphobie.

Si l'on résume la prescription idéale pour vos vacances (à prolonger ensuite en fonction de ses conditions de vie) : faire du jogging deux fois par semaine, en alternance avec du vélo ou de la natation.