Grippe aviaire : un dauphin infecté découvert en Floride

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert le cas d'un grand dauphin infecté par la grippe aviaire.

Des taux élevés de virus H5N1 ont été détectés dans son cerveau.

Il s'agit du premier cas de grippe aviaire détecté chez un dauphin. Outre les oiseaux, le virus a été repéré chez des furets, des vaches, des chats, des chiens, des renards roux ou encore des ratons laveurs.

Alors que la souche H5N1 de la grippe aviaire sévit aux USA, les scientifiques s’alarment face à la propagation du virus qui touche principalement les oiseaux, à de nouvelles espèces. Après avoir identifié l’agent pathogène dans du lait de vache, une nouvelle découverte se révèle inquiétante.

Une équipe de l’université de Floride rapporte le cas d'un grand dauphin infecté par le virus de la grippe aviaire hautement pathogène dans la revue Communications Biology.

Grippe aviaire : une charge virale élevée dans le cerveau du dauphin

Un grand dauphin (Tursiops truncatus) en détresse a été repéré près d’une digue dans le comté de Dixie (Floride), le 29 mars 2022. Malgré les tentatives de sauvetage des personnes présentes, l’animal est mort. Pour tenter de comprendre les causes de sa mort, les chercheurs de l’université de Floride ont transporté la dépouille dans leur laboratoire et réalisé des examens.

En plus d’une nécrose neuronale et d’une inflammation cérébrale, les tests ont révélé la présence importante du virus de la grippe aviaire hautement pathogène dans le cerveau du mammifère marin. "Il a été confirmé qu'il s'agissait du virus HPAI A (H5N1) du clade HA 2.3.4.4b", précisent les auteurs dans leur communiqué.

En revanche, l’agent pathogène n’a pas été retrouvé les tissus pulmonaires du cétacé décédé.

Les chercheurs précisent qu’il s’agit du premier cas de grippe aviaire chez un dauphin rapporté dans la littérature scientifique.

Grippe aviaire : une transmission au dauphin mystérieuse

Les chercheurs ont séquencé les génomes des oiseaux locaux et examiné les virus des populations de phoques du Nord-Est pour tenter de comprendre l’origine de l’infection du cétacé. Malgré ces nombreuses analyses, la question reste entière. "Nous ne savons toujours pas où le dauphin a contracté le virus et des recherches supplémentaires doivent être menées", explique Pr Richard Webby, auteur correspondant de l'article et directeur du World Health Organization Collaborating Center for Studies on the Ecology of Influenza in Animals and Birds à St. Jude's.

Pour l’équipe, la découverte souligne "l'importance de suivre des protocoles de biosécurité appropriés lors du travail avec des mammifères marins échoués et de recueillir des tissus cérébraux lors des examens post-mortem des mammifères marins, car des charges virales élevées y ont été détectées". Par ailleurs, elle demande que "le dépistage des virus de la grippe aviaire devrait faire partie des examens de routine dans les enquêtes sur les échouages de mammifères marins, en particulier si l'animal présente des signes neurologiques". Ces éléments pourraient à terme aider à identifier l’incidence de la maladie ainsi que l’origine de la transmission.