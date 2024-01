Grippe aviaire : comment éviter toute transmission à l'humain ? 

L'ESSENTIEL La grippe aviaire peut se transmettre à l'humain.

Si les cas sont rares, les autorités sanitaires recommandent de prendre plusieurs précautions.

En cas de symptôme, il faut absolument consulter un médecin.

Plusieurs foyers de grippe aviaire ont été détectés en France ces dernières semaines. La France est en "risque élevé" depuis le 5 décembre dernier, selon le ministère de l’agriculture. D'après Santé Publique France, l'Europe subit "l’épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) la plus importante jamais connue" depuis l’automne 2021. "L’influenza aviaire est une maladie animale, causée par des virus influenza, qui touchent de très nombreuses espèces d’oiseaux, développe l’organisme. Ces maladies peuvent parfois se transmettre à d’autres espèces, dont l’être humain et de nombreuses espèces de mammifères sauvages ou domestiques."

Grippe aviaire : deux voies de transmission du virus responsable de l’influenza

Les virus responsables de l’influenza aviaire peuvent se transmettre à l’être humain de deux façons : par voie aérienne ou par contact. La transmission par voie aérienne peut se faire dans un élevage contaminé par exemple. La seconde voie de transmission peut être provoquée par contact avec "des oiseaux domestiques ou sauvages, des porcs ou d’autres mammifères infectés par un virus influenza ou avec des surfaces contaminées (litière, déjections, matériels, etc)". Si les cas de transmission à l’humain sont rares, les autorités sanitaires incitent à respecter certaines mesures de protection.

Comment se protéger des virus responsables de la grippe aviaire ?

Santé Publique France explique que la prévention du risque de transmission repose sur la protection. L’organisme recommande de porter des vêtements de protection à usage unique en cas de contact avec des oiseaux domestiques ou sauvages, des porcs ou d’autres mammifères, un masque de protection respiratoire (de préférence FFP2) ainsi que des lunettes ou une visière de protection et des gants de protection étanches. En l’absence de ces différents équipements, il est déconseillé d’être en contact avec des animaux infectés ou susceptibles de l’être.

Les vêtements à usage unique doivent être jetés après l’intervention et les bottes désinfectées. Après chaque contact avec des animaux ou des surfaces contaminées, il faut se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, même si vous avez porté des gants de protection. Les vêtements portés sous la combinaison doivent être retirés avant le retour au domicile : le ministère de l’agriculture conseille de "ranger les vêtements de travail séparément des vêtements de ville".

Grippe aviaire : la vaccination pour limiter les "réassortiments" entre virus humains et animaux

En parallèle, le ministère de l’agriculture rappelle que la vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée "pour les professionnels exposés aux virus aviaires et porcins (éleveurs, vétérinaires, techniciens) dans un cadre professionnel". "Cette vaccination destinée à protéger contre la grippe saisonnière limite le risque de réassortiment entre des virus animaux (aviaires ou porcins) et des virus humains et prévient chez le porc la transmission aux animaux des virus de la grippe saisonnière, développe le ministère. Cette vaccination ne constitue pas une mesure de protection individuelle contre les virus zoonotiques porcins ou aviaires."

Comment réagir en cas d’exposition au virus de la grippe aviaire ?

Enfin, en cas d’exposition au virus, il est recommandé de surveiller l’éventuelle apparition de symptômes dans les dix jours suivants. Il peut s’agir de fatigue, de fièvre, de courbatures, de maux de tête, de nez qui coule, de toux, de difficultés respiratoires, de vertiges. Si l’un d’eux apparaît, il faut immédiatement consulter un médecin. Ce dernier doit être informé de l’exposition à des animaux infectés. Un test permet ensuite de vérifier la contamination. S’il est positif, le médecin prescrit un traitement adapté et les gestes barrières doivent être respectés.