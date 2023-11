Grippe porcine : faut-il s'inquiéter du premier cas humain détecté au Royaume-Uni ?

Un cas humain de grippe porcine a été détecté au Royaume-Uni. Pour la première fois, l’agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a recensé une personne infectée par la grippe A(H1N2). Dans un communiqué, l’agence explique que cette forme de la maladie est "similaire aux virus de la grippe qui circulent actuellement chez les porcs au Royaume-Uni".

UKHSA has detected a single confirmed human case of influenza A(H1N2)v, which is the first detection of this strain of flu in a human in the UK. We are monitoring the situation closely.



