Pour la deuxième fois, un cœur de porc a été greffé sur un patient

L'ESSENTIEL Un patient de 58 ans a reçu une greffe de cœur de porc.

Atteint d'une grave maladie cardiaque, il n'était pas éligible pour une transplantation cardiaque de cœur humain.

La première transplantation avec le cœur d'un porc avait été réalisée en 2022 par la même équipe de chirurgiens.

C’est la deuxième fois au monde que cette opération est réussie. Le 20 septembre dernier, un homme de 58 ans a reçu une greffe de cœur de porc génétiquement modifié.

Le cœur de porc greffé fonctionne

Le patient, Lawrence Faucette, souffrait d'une grave maladie cardiaque. Il avait aussi été déclaré non éligible pour une transplantation cardiaque de cœur humain. Cette xénogreffe - transplantation d'organes d'animaux sur des humains - représentait donc une chance pour ce patient. "Au moins, maintenant, j’ai de l’espoir et j’ai une chance, avait expliqué Lawrence Faucette avant l’opération. Je me battrai bec et ongles pour chaque bouffée d’air.”

Et la greffe semble avoir fonctionné : le cœur de porc fonctionne et le patient se porte bien. Néanmoins, il prend un traitement pour éviter un rejet de greffe. Il s’agit d’immunosuppresseurs et d’une nouvelle thérapie à base d’anticorps. "C'est tout simplement une sensation incroyable de voir ce cœur de porc fonctionne chez un humain”, indique le Dr Muhammad Mohiuddin, expert en xénotransplantation de l'équipe du Maryland, aux Etats-Unis, qui a réalisé l’opération. Mais il reste prudent quant à la suite : "nous ne voulons rien prédire. Nous considérerons chaque jour comme une victoire."

Greffe de coeur de porc : le premier patient est décédé

La précédente greffe de cœur de porc avait eu lieu en 2022, par la même équipe du Maryland. Mais deux mois après l’opération, le patient âgé de 57 ans est décédé. Selon les médecins, son état de santé général n’était pas bon. "Cette première transplantation dans le monde a permis de recueillir des informations précieuses qui, nous l'espérons, permettront aux chirurgiens d'améliorer les résultats et de sauver la vie de futurs patients", avait conclut Le Dr Bartley P. Griffith, qui a opéré ce patient, dans un communiqué. En effet, la xénotransplantation est un enjeu important pour les patients en attente de greffe. En France, au 1er janvier 2023, ils étaient 10.810 sur liste d’attente active, c’est-à-dire immédiatement éligibles, tous organes confondus, selon l’Agence de la biomédecine.