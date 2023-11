Covid long : un nouveau traitement aiderait à retrouver l'odorat

L'ESSENTIEL La parosmie, une condition où l'odorat ne fonctionne plus correctement, est un symptôme connu de la Covid-19.

Des chercheurs ont découvert qu'une procédure, appelée bloc stellaire, pouvait soulager ce symptôme.

Cela consiste à faire une injection d'anesthésique dans les ganglions stellaires qui sont situés de chaque côté du cou.

Jusqu'à 60 % des patients atteints de la Covid-19 ont été touchés par la parosmie, la distorsion d'une odeur vers une autre, selon de récentes études. Alors que la plupart des malades récupèrent leur odorat au fil du temps, certains atteints de Covid long continuent de présenter ce symptôme pendant des mois, voire des années, après l'infection. Des chercheurs américains assurent avoir trouvé un traitement permettant aux patients de sentir à nouveau les bons parfums ou encore d'éviter les odeurs fantomes. Il sera présenté lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA), organisée du 26 au 30 novembre 2023.

Perte d'odorat : les ganglions stellaires ciblés par les chercheurs

Pour soigner les patients atteints de parosmie post-Covid, les scientifiques se sont intéressés aux ganglions stellaires. Ils sont situés de chaque côté du cou et font partie du système nerveux autonome. Ils régulent les processus involontaires comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la respiration et la digestion. Ils délivrent aussi certains signaux à la tête, au cou, aux bras et à une partie du haut de la poitrine.

L'équipe a voulu voir si le bloc stellaire - soin qui consiste à injecter un anesthésique local dans le ganglion stellaire - pouvait être bénéfique face à la perte d'odorat. Cette procédure qui dure une dizaine de minutes, est déjà utilisée dans le traitement de certaines conditions, y compris les céphalées en grappe, la douleur des membres fantômes, les syndromes de Raynaud et de Ménière, l'angine de poitrine et l'arythmie cardiaque.

Parosmie post-Covid : des résultats prometteurs

Les résultats préliminaires de cette étude sont encourageants. Sur les 37 patients souffrant de parosmie post-Covid traités par bloc stellaire, 22 ont signalé une amélioration significative de leurs symptômes une semaine après l'injection. Parmi eux, 18 ont observé des progrès supplémentaires un mois après. Après un trimestre, il y a eu une amélioration moyenne de 49 % des symptômes chez les participants.

26 malades ont accepté d'avoir une nouvelle injection dans l'autre côté du cou. "Alors que la deuxième injection n'a pas été efficace chez les patients qui n'ont pas répondu à la première piqûre, 86 % des malades qui ont indiqué une certaine amélioration après la première, ont signalé des progrès supplémentaires après l'injection suivante. Aucune complication ou événement indésirable n'a été signalé", précisent les auteurs dans un communiqué.



"Le patient initial a eu un résultat extrêmement positif, presque immédiatement, avec une amélioration continue jusqu'au point de résolution des symptômes à quatre semaines", ajoute l'auteur principal le Dr Adam Zoga du Jefferson Health à Philadelphie. "Nous avons été surpris par certains résultats, y compris la résolution de près de 100 % de la phantosmie (forme d'hallucination olfactive) chez certains patients, tout au long de l'essai."