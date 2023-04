Covid long : la perte d'odorat est liée à des changements dans le cerveau

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant d'une perte d'odorat due à la Covid présentent une activité cérébrale réduite et une communication altérée entre deux parties du cerveau qui traitent des informations olfactives.

Cela suggère que cette perte d'odorat est liée à une altération de la fonction cérébrale qui empêche les odeurs d'être traitées correctement.

Cependant, cela peut être réversible et il pourrait être possible de reprogrammer le cerveau afin de permettre aux personnes souffrant de Covid long de récupérer leur odorat.

Les personnes vivant avec un Covid long qui souffrent de perte d'odorat présentent des modèles d'activité dans certaines régions du cerveau qui sont différentes par rapport aux autres, révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'University College de Londres (UCL).

La recherche a utilisé l'IRM pour comparer l'activité cérébrale des personnes atteintes de Covid long qui ont perdu leur odorat, celles dont l'odorat était revenu à la normale après l'infection et les personnes qui n'avaient jamais été testées positives à la Covid-19.

La perte d'odorat est liée à une activité cérébrale réduite au niveau olfactif

Publiée dans eClinicalMedicine (faisant partie de la revue The Lancet), l'étude observationnelle montre que les personnes souffrant d'une perte d'odorat due à la Covid présentent une activité cérébrale réduite et une communication altérée entre deux parties du cerveau qui traitent des informations olfactives importantes : le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal. Cette connexion n'a pas été altérée chez les personnes qui ont retrouvé leur odorat après une Covid.

Cela suggère que la perte d'odorat, appelée aussi anosmie, causée par un Covid long est liée à un changement dans le cerveau qui empêche les odeurs d'être traitées correctement. Cependant, cela peut être réversible et il pourrait être possible de reprogrammer le cerveau afin de permettre aux personnes souffrant de Covid long de récupérer leur odorat.

Pourra-t-on bientôt aider les patients Covid long à retrouver leur odorat ?

“Nos découvertes mettent en évidence l'impact de la Covid-19 sur la fonction cérébrale pour traiter les différentes odeurs. Cela pourrait aider le cerveau à retrouver les voies perdues et aider les personnes atteintes de Covid long à retrouver leur odorat”, a déclaré la co-autrice principale, Claudia Wheeler-Kingshott, professeure UCL Queen Square Institute of Neurology), dans un communiqué.

Les chercheurs affirment que leurs découvertes suggèrent également que le cerveau des personnes souffrant d'une perte d'odorat due à la Covid pourrait compenser cette perte de sens en renforçant les connexions avec d'autres régions sensorielles. En effet, les neurones qui gèrent l’odorat sont toujours là, mais fonctionnent simplement d'une manière différente et pourraient donc être reprogrammés. De nouvelles études sont encore nécessaires pour savoir comment et pour confirmer ces résultats.