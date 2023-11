Nez : chaque narine a son propre odorat

L'ESSENTIEL Les odeurs perçues par la narine droite sont encodées plus rapidement dans le cortex piriforme.

Les représentations olfactives ont été obtenues plus vite lorsque les odeurs ont été diffusées simultanément dans les deux narines.

Les deux orifices sont ainsi en synergie dans une certaine mesure, même si l'un est plus lent que l'autre dans l'encodage d'une odeur.

"Le système olfactif des êtres humains possède deux canaux distincts d'entrée sensorielle, provenant des épithéliums logés dans les narines gauche et droite", ont indiqué des chercheurs de l’université de Pennsylvanie (États-Unis). Dans une récente étude, ils ont examiné les processus neuronaux qui sous-tendent le traitement des odeurs et la manière dont le cerveau, en particulier le cortex piriforme qui s'étend sur les deux hémisphères, traite les informations olfactives provenant de différentes narines.

Mesurer l'activité du cortex piriforme lorsque des odeurs sont diffusées dans une ou les deux narines

Pour mener à bien les recherches, ils ont recruté 10 personnes. Les participants ont été équipés d'électrodes intracrâniennes pendant qu’ils devaient identifier une odeur et indiquer de quelle narine elle provenait. "Les participants étaient éveillés pendant l'intervention, au cours de laquelle les scientifiques ont diffusé des odeurs (café, banane…) dans une narine ou dans les deux à l'aide de minuscules tubes qui pénétraient d'environ un centimètre dans chaque narine", a détaillé la revue Nature dans un communiqué. L’identification de l'odeur a pu être décodée à partir des oscillations dans la région cérébrale du cortex piriforme grâce à l'activité neuronale enregistrée par l’électroencéphalogramme intracrânien.

Le cerveau traite les odeurs en stéréo

Selon les résultats, publiés dans la revue Current Biology, l'identification des odeurs dans la narine ipsilatérale, soit la narine droite qui transmet les signaux vers l'hémisphère cérébral droit, est codée plus rapidement que celle dans la narine contralatérale, soit la narine gauche. Dans le détail, la stimulation de l'une ou l'autre narine avec la même odeur a donné lieu à des représentations similaires mais distinctes au cours de leur encodage. Cela suggère que si chaque narine peut identifier une odeur distincte comme étant la même, il existe des différences subtiles dans la façon dont elles perçoivent l'odeur. En clair, chaque narine possède un odorat qui lui est propre.

Les auteurs estiment que la compréhension de ces processus est essentielle pour mieux comprendre comment les êtres humains perçoivent et identifient les odeurs. Elle peut avoir des implications plus larges pour les neurosciences sensorielles et les sciences cognitives.